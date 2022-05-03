بعد أكلة الفسيخ والرنجة .. خطة للتخلص من سموم الجسم في أسبوع

يسمح نظام المناعة القوي لجسمنا بإجراء إزالة السموم اليومية من المنتجات الثانوية لعملية التمثيل الغذائي والهضم، والتلوث الذي يصل إلى الدم عن طريق الهواء، والمواد المضافة التي نتناولها من خلال الطعام وخاصة بعد تناول الفسيخ والرنجة اليوم.

ووفقا للتقارير الطبية، أن الكبد والكلى وجزء من الجلد هي المسؤولة عن وظيفة إزالة السموم ، لأن المنتجات الضارة تفرز من خلال العرق.

خطة التخلص من السموم لمدة سبعة أيام

مباشرة بعد الاستيقاظ، جهز كوبًا من الماء الدافئ الذي سبق لك أن عصرت فيه نصف ليمونة واشربه.

قبل الذهاب إلى الفراش، تناول كوبًا من الماء مع ملعقة صغيرة من التين وملعقة صغيرة من بذور الكتان المطحونة.

اليوم الأول: تناول أي فاكهة ما عدا الموز، يوصى باستخدام التفاح واليوسفي والكمثرى والبرتقال والجريب فروت والكيوي، والفاكهة سواء كانت طازجة أو معلبة تزود الجسم بجميع العناصر الغذائية الضرورية.

اليوم الثاني: يمكنك تناول جميع أنواع الخضار المطبوخة أو النيئة بالكميات التي تريدها، لتناول العشاء ، قم بإعداد حبة بطاطس كبيرة مشوية مع قطعة من الزبدة، ستمنحك الخضروات جميع العناصر الغذائية والألياف التي تحتاجها.

اليوم الثالث: يمكنك تناول جميع أنواع الفاكهة والخضروات ما عدا الموز والبطاطس بقدر ما تريد.

اليوم الرابع: يمكنك تناول ما يصل إلى ثمانية موزات وشرب ثلاثة أكواب من الحليب ، ويسمح بحساء الخضار، يعمل الموز على تعويض البوتاسيوم والصوديوم اللذين فقدتهما.

اليوم الخامس: يمكنك تناول ما يصل إلى 600 جرام من اللحم البقري و 6 قطع من الطماطم، زيادة تناول الماء، سوف تحصل على الحديد والبروتين من لحم البقر والفيتامينات والألياف من الطماطم.

اليوم السادس: تناول لحوم البقر والخضروات بكميات غير محدودة.

اليوم السابع: اليوم يمكنك تناول الأرز الكامل وجميع أنواع الخضار وشرب عصائر الفاكهة غير المحلاة

مصدر المعلومات

magazin