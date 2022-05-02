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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لا توجد حرب مثل محرقة الهولوكوست.. بينيت يندد بتصريحات لافروف

رئيس وزراء إسرائيل
رئيس وزراء إسرائيل

ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الاثنين، بتصريحات وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، والتي شبّه خلالها الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بالزعيم النازي أدولف هتلر.

 

وقال مكتب رئيس الوزراء على حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "كما قلت من قبل، لا توجد حرب في عصرنا مثل الهولوكوست أو يمكن مقارنتها بالهولوكوست"، مضيفًا أن استخدام الهولوكوست ضد اليهود كأداة سياسية يجب أن يتوقف على الفور".

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وأشار: "الهدف من هذه الأكاذيب اتهام اليهود أنفسهم بارتكاب أفظع الجرائم في التاريخ التي ارتكبت ضدهم، وبالتالي إبراء ذمة أعداءهم من المسؤولية"، مؤكدا أنه يدين بشدة تصريحات لافروف التي وصفها بأنها خاطئة ونوايا روسيا غير صحيحة.

 

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية، استدعت اليوم الاثنين، السفير الروسي لدى تل أبيب، أناتولي فيكتوروف، إلى جلسة توضيح عقب تصريحات لوزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، شبّه خلالها الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بالزعيم النازي أدولف هتلر.

وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، تصريحات نظيره الروسي بأنها "فاضحة ولا تغتفر وتنم عن خطأ تاريخي فظيع".

وأضاف لبيد "اليهود لم يقتلوا أنفسهم في الهولوكوست. إن أحط مستوى من العنصرية ضد اليهود هو اتهام أنفسهم بمعاداة السامية".

 

وقال لافروف في مقابلة مع قناة تلفزيونية إيطالية، أمس، الأحد، "حقيقة أن زيلينسكي يهودي فإن ذلك لا يعني غياب العناصر النازية في بلاده. أعتقد أن أدولف هتلر كان أيضًا دمه يهوديًا".

وأضاف متحدثًا بالروسية من خلال مترجم إيطالي: "يستطيع زيلينسكي تعزيز السلام بين الدول إذا كفّ عن إعطاء أوامره لقواته النازية التي تحترف الجريمة".

واتهم لافروف زيلينسكي بأنّه "يغير موقفه باستمرار"، محمّلًا الأوكرانيين مسؤولية "تخريب المفاوضات.

وزير الخارجية الروسي روسيا بينيت سيرجي لافروف فولوديمير زيلينسكي

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