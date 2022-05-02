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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مولدوفا.. دولة صغيرة تُصر موسكو على احتلالها

صدى البلد

يشن الجيش الروسي، هجومًا في الجزء الشرقي من أوكرانيا كجزء من حرب تدخل الآن شهرها الثالث، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

 

وجاءت العديد من القوات الروسية التي غزت أوكرانيا في 24 فبراير، من مناطق انطلاق في بيلاروسيا حيث يعتبر الرئيس ألكسندر لوكاشينكو حليفًا وثيقًا للزعيم الروسي فلاديمير بوتين.


ويلقي لوكاشينكو باللوم في الحرب على الدول الغربية، وسعى إلى تصوير بيلاروسيا على أنها ضحية.

 

وقال لوكاشينكو الشهر الماضي "أؤكد مرة أخرى أن الحرب تسبب ضررا كبيرا لبيلاروسيا".

 

وتلقي منطقة مولدوفا التي تحتلها روسيا، باللوم على مسلحين أوكرانيين في وقوع انفجارات.


وتوجد القوات الروسية في بلد ثالث في هذه المنطقة، بذلك في مولدوفا، وأوكرانيا وبيلاروس.


ومولدوفا تعد دولة صغيرة لا يتجاوز عدد سكانها 2.6 مليون نسمة وتقع على الحدود مع أوكرانيا إلى الجنوب الغربي.


وأدت الانفجارات مؤخرًا إلى سقوط برجين للاتصالات في قطعة من شرق مولدوفا تُعرف باسم ترانس دنيستر.

 

وروسيا لديها 1500 جندي يدعمون الانفصاليين في مولدوفا ، وكثير منهم من أصل روسي. وعارضت حكومة مولدوفا الوجود الروسي منذ حصولها على الاستقلال في تفكك الاتحاد السوفيتي عام 1991 ، لكن ليس لديها أي وسيلة لإجبار الروس على المغادرة.

 

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجارات الغامضة ، لكنها أثارت شبح انتشار الحرب في أوكرانيا إلى مولدوفا.
يزعم بوتين أن الغرب يريد تقويض روسيا ، وتحد هذه الدول مجتمعة العديد من دول الناتو إلى الغرب الروسي. ينظر بوتين إلى الجمهوريات السابقة على أنها منطقة عازلة.

 

على نطاق أوسع ، تعتبر روسيا جميع الجمهوريات السوفيتية السابقة جزءًا من "الخارج القريب" ، ويعتقد بوتين أنها يجب أن تكون جزءًا من "مجال النفوذ" الروسي.

 

ومع ذلك، على مدى العقود الثلاثة الماضية ، بنت الجمهوريات السابقة بشكل متزايد شبكاتها الخاصة من الروابط السياسية والاقتصادية مع العالم الأوسع وأصبحت أقل اعتمادًا على روسيا.

 

وقال أندرو فايس الخبير الروسي في مؤسسة كارنجي للسلام الدولي : "كل دول ما بعد الاتحاد السوفيتي تقريبًا لديها الكثير من الرفض لبوتين كضامن خير للأمن" .


وأضاف: "إذا تُركت لأجهزتها الخاصة ، فلا أحد من هذه البلدان يريد حقًا أن يعود تحت جناح الكرملين".

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