توقعات بنمو الشحن بالسكك الحديدية في مصر بمعدل 2.8%.. إنفوجراف

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فيديوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماع فيس بوك حول نمو الشحن بالسكة الحديد في مصر .



وأرضح الإنفوجراف أنه وفقًا لتقرير وكالة فيتش سوليوشنز الصادر في أبريل 2022، من المتوقع أن ينمو الشحن بالسكك الحديدية في مصر بمعدل متوسط قدره 2.8% على أساس سنوي خلال فترة التوقعات طويلة الأجل.

وأشار الإنفوجراف إلى أن الحكومة المصرية تعطي الأولوية للاستثمارات في الشحن بالسكك الحديدية، بالإضافة إلى وجود العديد من المشروعات الاستثمارية في قطاع السكك الحديدية في طور الإعداد.