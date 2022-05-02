أسعار فئات شيري تيجو 8 موديل 2022 في مصر.. صور

تنتمي السيارة شيري تيجو 8 موديل 2022 إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، والتي تقدم داخل السوق المصري عبر فئتين من التجهيزات هما COMFORT والثانية LUXURY.

شيري تيجو 8 موديل 2022

مواصفات السيارة شيري تيجو 8 موديل 2022

تعتمد السيارة شيري تيجو 8 موديل 2022 على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، قادر على انتاج قوة قدرها 145 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 210 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع عبر ناقل حركة اوتوماتيكي سداسي السرعات.

شيري تيجو 8 موديل 2022

وتأتي السيارة شيري تيجو 8 موديل 2022 بقياسات هيكلية بلغت 4700 مم للطول الكلي، وبعرض يبلغ 1860 مم، و 1746 مم للارتفاع، مع 200 مم للخلوص الارضي، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2710 مم، وجنوط رياضية يبلغ قياسها 18 بوصة.

شيري تيجو 8 موديل 2022

وتضم السيارة شيري تيجو 8 موديل 2022 حزمة من وسائل الحماية ومنها، فرامل ABS و EBD، ومكابح يد الكترونية، وخاصية متابعة ضغط الهواء بالاطارات، ونظام التحكم في الجر، وبرنامج التوزان الالكتروني، بالاضافة إلى حساسات ركن، وكاميرا لسهولة التحكم، إلى جانب منظومة الوسائد الهوائية القياسية والاعلى تجهيزًا، مع كاميرا 360 درجة.

شيري تيجو 8 موديل 2022

أسعار السيارة شيري تيجو 8 موديل 2022 في السوق المصري

الفئة الأولى COMFORT شيري تيجو 8 موديل 2022 بقيمة قدرها 455,000 جنيه.

الفئة الثانية A/T / LUXURY شيري تيجو 8 موديل 2022 بقيمة قدرها 494,900 جنيه.