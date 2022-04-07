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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد الزيادة الأخيرة.. قائمة أسعار سيارات شيري موديل 2022 في مصر

قائمة بأسعار سيارات
قائمة بأسعار سيارات شيري موديل 2022 في مصر

ارتفعت خلال الأيام القليلة الماضية، أسعار بعض الإصدارات التابعة لشركة شيري الصينية المقدمة محليًا، ومنها النسخة اريزو 5 من فئة السيدان، بالاضافة إلى السيارة شيري تيجو 7 وتيجو 3 لموديلات 2022 أيضا، حيث قدرت تلك الزيادات السعرية بقيمة تتراوح بين 12 و20 ألف جنيه.

 

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، قائمة بأبرز سيارات شيري المقدمة داخل السوق المصري بعد الزيادة الأخيرة.

سيارات شيري موديل 2022

1 – شيري اريزو 5 موديل 2022 

 

دعمت السيارة شيري اريزو 5 موديل 2022 بمحرك رباعي الإسطوانات سعة 1500 سي سي، يستطيع أن يولاد قوة قدرها 114 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 141 نيوتن/متر متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات.

 

أسعار السيارة  شيري اريزو 5 موديل 2022 

 

الفئة الأولى شيري اريزو 5 موديل 2022 بقيمة قدرها 212 ألف جنيه بدلًا من 200 الف جنيه.

الفئة الثانية شيري اريزو 5 موديل 2022 بقيمة قدرها 237 ألف جنيه بدلًا من 225 الف جنيه.

الفئة الثالثة شيري اريزو 5 موديل 2022 بقيمة قدرها 252 ألف جنيه بدلًا من 240 الف جنيه.

سيارات شيري موديل 2022

2 – شيري تيجو 3 موديل 2022 

 

تستمد السيارة شيري تيجو 3 موديل 2022 قوتها من محرك 1600 سي سي 4 سلندر، قادر على ضخ قوة قدرها 126 حصانا، وعزم أقصى للدوران 160 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي السرعات CVT، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر في الساعة.

 

أسعار السيارة شيري تيجو 3 موديل 2022

 

ويبلغ سعر السيارة شيري تيجو 3 موديل 2022 بعد الزيادة الاخيرة، 290 ألف جنيه بدلًا من 275 ألف جنيه.

سيارات شيري موديل 2022

3 – شيري تيجو 7 موديل 2022 

 

تعتمد السيارة شيري تيجو 7 موديل 2022 على محرك رباعي الإسطوانات 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 145 حصانا، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن/متر، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء من 6 سرعات، بينما يبلغ متوسط استهلاكها من الوقود بنسبة بلغت 6.3 لتر عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

 

أسعار السيارة شيري تيجو 7 موديل 2022 

 

الفئة الأولى شيري تيجو 7 موديل 2022 بقيمة قدرها 340 ألف جنيه بدلًا من 320 ألف جنيه.

الفئة الثانية شيري تيجو 7 موديل 2022 بقيمة قدرها 365 ألف جنيه بدلًا من 345 ألف جنيه.

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بعد الزيادة الأخيرة.. قائمة أسعار سيارات شيري موديل 2022 في مصر

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