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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دعوة لبايدن بمقاطعة قمة الـ20..وعدد من قتلهم بوتين يفوق ما فعله هتلر

بايدن
بايدن

تم إجلاء أول 100 من حوالي 1000 مدني ، معظمهم من النساء والأطفال، من مصنع الصلب، الذي يختبئ فيه المواطنون من الهجمات الروسية منذ بدء الحرب قبل شهرين. 
ومن المتوقع أن يصلوا إلى زابوروجي ، على بعد حوالي 140 ميلاً شمال غرب المدينة.

وتتولى الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر تنسيق عملية إجلاء المدنيين.
يأتي ذلك بعد أن عانى المصنع أسابيع من الهجمات التي شنتها القوات الروسية ، مما أسفر عن مقتل عدد غير معروف من الأشخاص وإصابة ما لا يقل عن 600 شخص. 
وكان الجرحى تحت رعاية طاقم طبي صغير ، حيث ورد أن بعض الضحايا يعانون من الغرغرينا وغيرها من الحالات التي تهدد الحياة بسبب عدم القدرة على تقديم رعاية طبية متقدمة.

حصلت قناة فوكس نيوز على مقطع فيديو التقطته كتيبة آزوف يظهر العائلات المتحصنة معًا في غرف ضيقة وأغطية وملابس متناثرة في جميع أنحاء الطابق السفلي وسط الأنقاض، و يطلبون المساعدة.

وقالت امرأة من داخل الحصار"نحن فقط لا نفهم ، ماذا يفعل العالم كله؟، هل يستمرون في رؤية  فقط ماريوبول تُقتل وتُصلب؟".

وأشارت امرأة أخرى إلى أنه بسبب الهجمات الروسية ، لم يخرج الناس من تحت  الأرض منذ دخولهم المجمع الآمن في فبراير.

وأظهرت مقاطع الفيديو ظروف معيشية مزرية ، حيث يعيش المحاصرون في مخابئ تحت الأرض تم بناؤها لحماية عمال المصنع من هجوم نووي محتمل.
تم بناء المجمع ستة طوابق تحت الأرض. ووصف فاديم بويشينكو عمدة ماريوبول الظروف بأنها "أسوأ من الجحيم".

قال الجنرال المتقاعد بالجيش الأمريكي جاك كين ، نائب رئيس الجيش السابق ورئيس اللجنة العسكرية بمعهد لدراسة الحرب ، لشبكة فوكس نيوز "إن الروس يشنون حربًا على الأبرياء. هذا هدف عسكري قدموه لقادتهم ، وهو أمر مشين للغاية".

كما أن هناك مخاوف من قيام القوات الروسية بأسر وقتل 1000 مقاتل أوكراني أو أكثر بمجرد إجلاء المدنيين.

وقال كين "إذا حاولوا الخروج ، سيقتلونهم"

وتوقع أن يتم الكشف عن أن مذبحة ماريوبول أودت بحياة  عشرات الآلاف وأن العالم ما هو أكثر.
وذكر بويشينكو إن بوتين قتل في الشهرين الماضيين ضعف عدد مواطنين مقارنة بأدولف هتلر خلال عامين خلال الحرب العالمية الثانية.

في غضون عامين ، قتل النازيون 10000 مدني في ماريوبول.
و قتل المحتلون الروس أكثر من 20000 من سكان ماريوبول في غضون شهرين.
و تم ترحيل أكثر من 40.000 شخص قسراً، في  واحدة من أسوأ عمليات الإبادة الجماعية للمدنيين في التاريخ الحديث.

قال كين إنه يجب على الرئيس بايدن مقاطعة قمة مجموعة العشرين القادمة في إندونيسيا والتي من المتوقع أن يحضرها بوتين.
واضاف "لا عودة الى اي نوع من العلاقات الطبيعية مع بوتين بعد الحرب.
 

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