ثور يقتل أبا أمام أسرته بمهرجان إسباني| صور

توفي أب لطفلين بشكل مأساوي بعد أن تعرض لهجوم شرس من قبل ثور أمام عائلته في مهرجان إسباني.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل”، أصيب أوسكار رودريجيز كاليجا ، 50 عامًا ، في الفخذ من قبل الثوررقم بينما كانت زوجته وإحدى بناته يراقبوا في رعب.

صورة من الحادث

فيما أظهرت لقطات مروعة لحظة رفع الثور للاب في الهواء قبل أن يُلقى على الأرض يوم الأحد الماضي.

وأفادت الصحيفة أن خدمات الطوارئ هرعت إلى مكان الحادث ونقلته إلى المستشفى ، بينما عولجت أسرته بعد تعرضها لنوبات هلع في بلدة لا سيكا الصغيرة.

صورة من الحادث

وكان الثور الهائج ، هاجم الأب بعد أن أطلق سراحه في الشارع أمام المحتفلين بالصدمة كجزء من حدث Fiesta del Verdejo، حيث توفي الاب للأسف بعد نقله إلى مستشفى ميدينا ديل كامبو القريب لإجراء عملية طارئة.

