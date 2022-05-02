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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الاهلي
الاهلي

يواجه النادي الأهلي نظيره وفاق سطيف الجزائري، على ملعب السلام، في تمام الساعة التاسعة مساءً  يوم السبت المقبل، في إطار ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان النادي الأهلي تأهل إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد الفوز على الرجاء المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين.

فاز في لقاء الذهاب بنتيجة 2/1، وتعادل في المغرب في مباراة الإياب بنتيجة 1/1.

بينما تأهل نادي وفاق سطيف الجزائري إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، على حساب الترجي التونسي بنتيجة 1/0 بمجموع المباراتين.

تعادل على ملعبه سلبياَ، بينما فاز على الترجي في ملعب رادس بنتيجة 1/0.

ومن المنتظر أن تُقام لقاء الإياب يوم 14 مايو القادم، في الجزائر، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

على الجانب الأخر، يواجه فريق الوداد المغربي نظيره بيترو أتليتكو الأنجولي، في إطار إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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