6 أندية تتنافس على لقب كأس مصر للتجديف بالإسماعيلية

أعلن الاتحاد المصري للتجديف برئاسة اللواء شريف القماطي، عن إقامة بطولة كأس مصر للتجديف بالإسماعيلية خلال الفترة من 15 و 16 أغسطس الجاري بمشاركة 6 أندية من القاهرة والإسكندرية والقناة.

تُقام المنافسات في مياه قناة السويس وبحيرة التمساح، حيث يتنافس على اللقب نوادي المعادي وطلائع الجيش من القاهرة، والقناة الرياضي بالإسماعيلية، ونادي بورتوفيق بالسويس، ومن الإسكندرية نادي اليخت المصري والبنك الأهلي.

قال اللواء شريف القماطي، رئيس الاتحاد المصري للتجديف، أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية، إن بطولة كأس مصر تعد من البطولات العريقة في الاتحاد وسط منافسة شرسة على حصد اللقب، كما أنها تعد فرصة غاية في الأهمية من أجل اكتشاف العديد من اللاعبين واللاعبات أصحاب المواهب والخبرات الأمر الذي يصب في النهاية في صالح المنتخب لضخ دماء جديدة في صفوف عناصر المنتخب.

وتابع رئيس الاتحاد المصري للتجديف أن الدعوة مفتوحة لجماهير رياضة التجديف لحضور ومتابعة المنافسات من قلب الحدث وسط أجواء حماسية ورح المنافسة على مياه الإسماعيلية، مؤكدا أنه تم الاستعداد بشكل جيد لتنظيم بطولة كأس مصر حيث تم وضع الرتوش الأخيرة على جميع تفاصيل إقامة الحدث حتى يظهر بالشكل اللائق.

وتشهد البطولة أجواءً مميزة مع استعدادات مكثفة من جميع الفرق المشاركة، حيث يشارك فيها اللاعبون واللاعبات في جميع المراحل العمرية، من البراعم والناشئين وحتى العمومي، وذلك في مختلف قوارب التجديف، وسط توقعات بمنافسات غاية في القوة على مدار يومي البطولة.