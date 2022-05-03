رونالدو يبكي بعد نهاية مباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

دخل الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو في نوبة بكاء بعد انتهاء مباراة فريقه أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتصر مانشستر يونايتد، مساء الإثنين على برينتفورد، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت على ملعب "أولد ترافورد"، بالجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

اللاعب الدولي البرتغالي رونالدو، شارك أساسيا مع مانشستر يونايتد، وسجل هدفًا تم إلغاءه، وأحرز ثانٍ من ركلة جزاء بالدقيقة 61.

رونالدو قام بتحية الجماهير المتواجدة في مسرح الأحلام، لكون هذه المباراة الأخيرة لـ مانشستر يونايتد، على ملعب "أولد ترافورد"، خلال موسم 2021/ 2022 الجاري.

البرتغالي قام بالتصفيق للجماهير المتواجدة في الملعب وهو يبكي، وبدا وكأنه يودع جماهير الشياطين الحمُر، بعد موسم واحد فقط من انتقاله إلى اليونايتد.

شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، ذكرت كذلك أن رونالدو قال للكاميرات عقب نهاية المباراة وهو يودع اللاعبين: "أنا لم أنته بعد".

رونالدو ارتبط بإمكانية مغادرة مانشستر يونايتد في الصيف القادم، واحتمالية الانتقال إلى باريس سان جيرمان، أو العودة لصفوف ريال مدريد من جديد.