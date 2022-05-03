عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وول ستريت جورنال: أوروبا تعرض إرسال مبعوث لإيران لكسر جمود الاتفاق النووي

مفاوضات فيينا
مفاوضات فيينا

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية بأن المسؤولين الأوروبيين يستعدون للقيام بخطوة جديدة لإنقاذ الاتفاق النووي مع إيران.

وقال دبلوماسيون غربيون للصحيفة: "إن المسؤولين الأوروبيين عرضوا إرسال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، إنريكي مورا، إلى طهران، في محاولة لكسر الجمود في المحادثات"، لافتين إلى أن "إنريكي مورا، منسق الاتحاد الأوروبي للمفاوضات، أبلغ نظراءه الإيرانيين بأنه مستعد للعودة إلى طهران لفتح طريق للخروج من المأزق. وأن إيران لم تستجب حتى الآن بدعوة".

وتهدف المفاوضات، التي بدأت في فيينا في أبريل 2021، إلى الاتفاق على خطوات يجب أن تتخذها الولايات المتحدة وإيران للعودة إلى الامتثال للاتفاق النووي لعام 2015 الموقع في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، في حين سحب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الولايات المتحدة من الاتفاق، بحجة أنه "لن يمنع إيران من تطوير أسلحة نووية"، وأعاد فرض عقوبات شاملة على إيران في عام 2018.

وكانت المحادثات في فيينا، التي تضم أيضا بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين، متوقفة لفترة طويلة منذ 11 مارس، وفي تلك المرحلة، قال مسؤولون غربيون وإيرانيون إن "نص الاتفاق النووي مكتمل تقريبا".

ومع ذلك، واجهت الصفقة مشاكل في الأسابيع الأخيرة بسبب "المطالب الإيرانية بأن ترفع الولايات المتحدة تصنيفها لنخبة الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية"، بينما هناك معارضة من الحزبين في واشنطن وغضب بين حلفاء الولايات المتحدة التقليديين في الشرق الأوسط من احتمال إزالة التصنيف،وفق "وول ستريت جورنال".

وأوضحت الصحيفة أنه "مع رفض إيران الدخول في مفاوضات مباشرة مع واشنطن حتى رفع العقوبات، يحاول المسؤولون الأوروبيون إبقاء المحادثات حية، حتى مع تحويل العواصم الغربية تركيزها إلى الصراع في أوكرانيا"، لافتة إلى أن "المسؤولين الأمريكيين قالوا إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لن يخفف أو يلغي الشروط لرفع التصنيف الإرهابي".

وأفاد الدبلوماسيون الغربيون للصحيفة بأنهم "يريدون إلقاء العبء على إيران مرة أخرى، موضحين أن "المحادثات يمكن أن تنتهي ما لم تقدم إيران طريقة للخروج من الأزمة".

وأضاف الدبلوماسيون أنه "إذا عادت إيران بطلب تنازل أمريكي في قضية أخرى، فإن واشنطن ستنظر في ذلك، وأنه لا يمكن أن تكون هناك إعادة تفاوض واسعة النطاق بشأن الصفقة"، بحسب "وول ستريت جورنال".

 

الاتفاق النووي الإيراني الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي النووي الايراني فرض عقوبات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع سعر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في 20 عاما

دعاء للميت في العيد 2022 .. يجعل الملائكة تطوف حوله وتعايده بالقبر

من لم يصل صلاة العيد .. 9 حقائق قد تجعلك تندم

كم عدد تكبيرات صلاة العيد .. وهل فرض أم سنة؟ 3 آراء للفقهاء

وقت تكبيرات العيد .. متى يبدأ التكبير في عيد الفطر وينتهي وفضله وصيغته

موعد صيام الستة البيض 2022 .. فضلها وأصل تسميتها

متحور جديد أشد فتكا من كورونا.. بيل جيتس يحذر العالم من كارثة

إنقاذ قاطني عقار سكني من حريق التهم شقة بالزاوية الحمراء.. صور

موضوعات متعلقة

الصين تسجل انخفاضا في إصابات كورونا

103.48 دولار للبرميل.. هبوط في العقود الآجلة للخام الأمريكي

وزير الخارجية الروسي: العملية العسكرية تهدف إلى ضمان سلامة المدنيين في أوكرانيا

رئيس الوزراء العراقي: نلاحق منفذي الاعتداء على مصفاة نفط بـ أربيل

الناتو يستبعد إمكانية استخدام روسيا لأسلحة نووية في أوكرانيا

الدفاع الأوكرانية تعلن استمرار روسيا في عمليات التعبئة لشن هجمات جديدة

التهديدات البيولوجية عابرة للحدود.. الخارجية الروسية: الصراع النووي غير مقبول

30 مليار دولار.. مصادرة الممتلكات الروسية في الولايات المتحدة وأوروبا

ترشيحاتنا

وول ستريت جورنال: أوروبا تعرض إرسال مبعوث لإيران لكسر جمود الاتفاق النووي

دعاء شهر شوال لقضاء الحاجة.. ردده بيقين في هذه الساعة

مدرسة المشاغبين.. أسرار وحكايات أشهر مسرحيات مصر في العيد

إنقاذ قاطني عقار سكني من حريق التهم شقة بالزاوية الحمراء.. صور

اتحاد الكرة: الوضع المالي أحد أهم أسباب رحيل كيروش

قديروف: المقاتلون الشيشان شنوا هجوما واسعا على طول خط المواجهة في لوجانسك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجمات الزمن الجميل في العيد.. صور

أميتاب باتشان.. حكاية النجم الهندي بطل تليفزيون العيد في التسعينات

تخفيف قيود كورونا.. زعماء عرب يؤدون صلاة عيد الفطر وسط المواطنين.. صور

لو ملكش في الفسيخ والرنجة.. 4 أكلات يمكن تناولها في العيد مع العيلة

فيديو

تعرف على عقوبة الفيفا ضد السنغال بسبب أحداث مباراة مصر

إظهار الفرحة والتجمّل .. سنن أحرص على اتباعها في عيد الفطر

كوميدي وإثارة .. خريطة أفلام العيد في دور العرض

وصل لـ11 مليونا.. أغلى كارت شحن في مصر قيمته الحقيقية 10 جنيهات .. ما قصته؟

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

د/علاء الشال

وصايا في يوم العيد وليلته

بقلم إلهام أبو الفتح

كل عام ومصر بخير

مديحة عاشور

"أحلام سعيدة" نجاح جماهيري وتميز فني

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٣) إفطار الأسرة المصرية

كريمة أبو العينين

صدقة الفنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ