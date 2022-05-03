له قيمة في الوطن العربي.. إشادات فلسطينية وليبية بمسلسل الاختيار 3 والعائدون

احتفت العديد من الدول العربية بنجاح مسلسل الاختيار ٣ والعائدون حيث لقى العملان نجاحا كبيرا في مصر والوطن العربي .

وجاءت تدوينات بعض المدونين العرب ليؤكدون نجاح المسلسلين وتأثيره الكبير في الوطن العربي .

وقال المدون الفلسطينى حاتم صبيح على صفحته الرسمية على "فيسبوك": اللافت فى مسلسل الاختيار 3 هو التوثيق لفترة بدقة متناهية يعتقد البعض أنها ممكن تمر دون رد أو عقاب... مسلسل الاختيار تم بثها وإذاعة حلقاته عبر تلفزيون فلسطين منذ الموسم الثانى الماضى، بموعد عرض 12 ليلًا بتوقيت القدس المحتلّـة.

فيما كتب المدون الفلسطينى محمد خليل عبر صفحته الرسمية " للأمانة مسلسل رائع ويظهر أجزاء حقيقية وواقعية عايشناها واللى يعيش فى ظل حكم الإخوان بيفهم تسلسل الأحداث والتبعية للإخوان."

على جانب قال كتب المدون الليبى إبراهيم الفاخرى تعليقا على مسلسل الاختيار 3 عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" قائلا: مسلسل الاختيار 3 تعريف للمشاهد بما جرى للعرب وعلى رأسهم بلد المعز والتخريب وانكسار الدولة ومؤسساتها... أحيى القائمين على هذا العمل الذى نأمل من القائمين علية الاستمرار فى فضح المؤامرات التى تحاك ضد العرب... ترفع لكم القبعة أبناء الكنانة."

المدون الليبى نعيم العقورى

بدوره أشاد المدون الليبى نعيم العقورى تعليقا على حلقات مسلسل الاختيار 3 عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": مسلسل الاختيار 3 له قيمة فى وطن عربى كله مشكورين على مجهوداتكم فى نقل الحقيقة وتوثيقها بشكل دقيق.. تحية طيبة لكم من بنغازي."