مجدي الهواري يهنئ متابعيه بعيد الفطر.. شاهد

نشر المخرج مجدي الهواري صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي للصور و الفيديوهات انستجرام.

و ظهر مجدي الهواري في الصورة من احدي المساجد وهنأ متابعيه بمناسبة حلول عيد الفطر، مما نال اعجاب متابعيه.

مسلسل دايما عامر من بطولة مصطفى شعبان، وسينتيا خليفة، ولبلبة، وعمرو عبد الجليل، وصلاح عبد الله، وميرنا نور الدين، ومحمد ثروت، وكريم عفيفى، وأحمد الشامى، وسما إبراهيم، ولمى كتكت، وخالد محروس، ومحمد جمعة، وكتابة ورشة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح، ومن إخراج مجدي الهواري، ومن إنتاج الباتروس للمنتج الكبير كامل أبو علي.

وتدور قصة وأحداث مسلسل "دايما عامر" حول مناقشة قضية هامة تشغل الرأي العام وكل البيوت المصرية وهي مشكلة التعليم في مصر، خاصة المشاكل التي ظهرت في الفترة الأخيرة في المدارس ومحاولة الوقوف عليها ومناقشتها ووضع بعض الحلول لها، ويناقش العمل عددا من المشكلات التي تواجه الطلاب في مراحل التعليم المختلفة.