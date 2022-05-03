أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 3 مايو ثاني أيام عيد الفطر

ترتفع أسعار الخضروات والفاكهة، اليوم الثلاثاء 3 مايو ثاني أيام العيد، في سوق العبور، ونرصد الأسعار في السطور التالية ويضاف إليه 5-7 جنيهات في أسواق التجزئة.

أسعار الخضراوات اليوم:



الطماطم بين 6.50 جنيه و10.50 جنيه.

البطاطس بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البصل بين 1 جنيه و2.50 جنيه.

الكوسة بين 2 جنيهات و3.50 جنيه.

الفاصوليا بين 5 جنيهات و6 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 3.50 جنيه و5 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 3.50 جنيه 6.50 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 5.50 جنيه و6.50 جنيه.

الملوخية بين 7.50 جنيه و8.50 جنيه .

الخيار الصوب بين 2.50 جنيه و4.50 جنيه.

الليمون البلدي بين 5 و10 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم ويضاف 3-5 جنيهات للسعر المعلن:

الفراولة بين 4 و5.50 جنيه.

الكانتلوب بين 7 و11 جنيهات.

الموز البلدي 5 و8 جنيهات.

البطيخ 16 و24 جنيهًا.

الخوج 10، 20 جنيهًا.