إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم على الطريق الزراعى بقليوب

أصيب 7 أشخاص فى حادث تصادم وقع بين دراجتين بخاريتين على الطريق الزراعى السريع أمام نقطة إسعاف سنديون بقليوب بالقليوبية، وعلى الفور تم نقل المصابين الى مستشفى قليوب وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، اخطارا بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعى بقليوب ووقوع مصابين وعلى الفور تم الدفع بسيارات الاسعاف.

وتبين من المعاينة وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين على الطريق الزراعى السريع امام نقطة اسعاف سنديون دائرة مركز قليوب واسفر الحادث عن اصابة 7 اشخاص باصابات متفرقة بالجسد وتم نقلهم الى مستشفى قليوب لتلقى العلاج.