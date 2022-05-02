ضبط 4 أطنان لحوم وأسماك فاسدة في حملة بالقليوبية

شنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية حملة تموينية مكبرة استهدفت المحلات ومخازن السلع الغذائية خلال العيد أسفرت عن ضبط 4 أطنان لحوم وأسماك فاسدة قبل طرحها للبيع فى القليوبية ايام العيد، وتم التحفظ على المضبوطات وتحررت المحاضر اللازمة وتولت الجهات المختصه التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مباحث التموين تفيد قيام حملة مكبرة قامت بها مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطرى للمرور على المحلات ومخازن حفظ السلع الغذائية أسفرت عن ضبط ثلاجتين لحفظ السلع الغذائية عثر بهما على 3 أطنان مقطعات لحوم ومفروم لحوم و1،5 طن اسماك مدخنة مختلفة الانواع بدون مستندات ومجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحية المضبوطات للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، قبل طرحها للبيع بالأسواق.

كما اسفرت الحملة عن ضبط صاحب مخزن لتجارة مواد البناء به 20 طن حديد تسليح و 6 أطنان أسمنت لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول وتم تحرير المحاضر اللازمة وتولت الجهات المختصة التحقيق.