تستمر روسيا في محاولاتها للسيطرة الثقافية، إذ أدلى السياسيون الروس بتصريحات غريبة ومثيرة للجدل مؤخرا، تفيد بأن السمك ورقائق البطاطس تعد اختراعا روسيا.

ووفقا لصحيفة “تيليجراف” البريطانية، يعد هذا المزيج بين البطاطس والسمك، بحسب الوزير الموالي للكرملين أندريه إيساييف - ليس فكرة بريطانية بل فكرة روسية. إذ قال ذلك خلال بث تلفزيوني غريب انتقد فيه إيساييف سكان المملكة المتحدة.

تعد هذه المطالب بمثابة حرب ثقافية أخرى تشنها روسيا، بل هي حرب لم يتوقعها أحد ، على الرغم من أن المملكة المتحدة تتعرض لتهديد من روسيا حول كمية البطاطس المستوردة والاسماك، إذ تسيطر على 45% من الإمدادات العالمية من الأسماك البيضاء.

بالإضافة إلى ذلك تأثرت الوجبة الشهيرة، بإمدادات زيت عباد الشمس والقمح بسبب ارتفاع تكاليف الأسمدة ، التي يأتي الكثير منها من روسيا وبيلاروسيا، وهذا يعني أنه قد يتم زراعة عدد أقل من البطاطس هذا العام ، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار رقائق البطاطس.

ولكن حتى إذا كانت روسيا تمتلك هذه الوجبة ، فهل يمكنهم حقًا المطالبة بملكية الفكرة الأولية؟

عن تاريخ هذه الوجبة، كان أول متجر بريطاني معروف للسمك والبطاطس هو Malin's of Bow ، شرق لندن ، الذي أنشأه جوزيف مالين عام 1860، وهو مهاجر يهودي أشكنازي. وفقًا للمتحف اليهودي في لندن.

ويقول بانيكوس باناي ، أستاذ التاريخ الأوروبي في جامعة دي مونتفورت ومؤلف كتاب Fish and Chips: A History ، إن أصول الوجبة متجذرة في التقاليد اليهودية وهذا أمر لا جدال فيه.

كانت الأسماك المقلية عنصرًا أساسيًا بين يهود السفارديم مثل البرتغال وإسبانيا منذ القرن السادس عشر، لكنه اكد أن تناول السمك بجانب رقائق البطاطس الساخنة - وهي نفسها طعام شهي من أصل بلجيكي أو فرنسي - بعد نصف ألف عام ، ذات أصول بريطانية.

لم يمنع ذلك الروس من مضاعفة مطالبهم بأصول الوجبة، على الرغم من عدم توضيح مصدر تأكيد إيساييف وبوبوف. تقول إحدى المدونات الروسية الرسمية، إن الطبق خرج من روسيا عن طريق رجل يُدعى إيفان بيشوف ، الذي انتهى به المطاف في دبلن ، بعد أن نجا من الانتفاضة الفاشلة ضد القيصر نيكولاس الثاني في عام 1905.

ولكن على الرغم من ذلك، تتزايد الأدلة البريطانية لأصول الوجبة، إذ كتب الرئيس الأمريكي توماس جيفرسون عن تناول السمك المقلي على الطريقة اليهودية بعد زيارة إلى لندن في نهاية القرن الثامن عشر ، بينما يرى أوليفر تويست ، الذي نُشر عام 1837 ، إشارة إلى مستودع للأسماك المقلية.