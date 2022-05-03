وحدات الكلي بالدقهلية تقدم 9000 جلسة غسيل خلال اجازة عيد الفطر

صرح الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ان جميع وحدات الغسيل الكلوي بصحة الدقهلية وعددها 33 وحدة غسيل كلوي تعمل بكامل طاقتها خلال اجازة عيد الفطر المبارك. حيث تقدم وحدات الغسيل الكلوي بالدقهلية الخدمة لعدد 3000 مريض غسيل كلوي بشكل منتظم ثلاثة مرات اسبوعيا ...

وأضاف" أته من المنتظر إجراء عدد 9000 جلسة غسيل كلوي خلال اجازة عيد الفطر الجارية مدة الجلسة الواحدة لكل مريض ٤ ساعات كما تم تأمين وتوفير كافة المستلزمات اللازمة لتلك الجلسات.

واضاف الدكتور شريف مكين ان الفرق الطبية بصحة الدقهلية ترفع شعار عيدنا هو راحة المريض وخدمته.

كما قدم الشكر لكافة الاطقم الطبية العظيمة بكافة وحدات الكلي بالدقهلية علي هذا المجهود المتميز.