تدريبات في الجيم ليد الأهلي بمعسكر المغرب

خاض الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي تدريبات بدنية في «الجيم» اليوم الثلاثاء، على هامش معسكر الفريق المقام حاليا في المغرب، استعدادًا لبطولتي السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس.

ووضع الجهاز الفني للفريق بقيادة الإسباني دانيال جوردو برنامج إعداد شامل للارتقاء بالنواحي البدنية والخططية، للوصول بالجميع إلى أفضل مستويات الجاهزية قبل مواجهة الزمالك، يوم الأحد المقبل، على لقب بطولة كأس السوبر الإفريقي.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الكؤوس الإفريقية عن تواجد «رجال يد الأهلي» على رأس المجموعة الأولى إلى جانب فرق فاب الكاميروني وسايمان الكونغولي ودون بوسكو الإيفواري وكيركوس الإثيوبي، وضمت المجموعة الثانية فرق: الزمالك وجي إس كي من الكونغو الديموقراطية وفانز الكاميروني وكانوا بيلارز النيجيري وفلاورز البنيني ونيامي بطل النيجر.‏