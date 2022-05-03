إحالة عاملين بمستشفى الغردقة العام وسفاجا للشئون القانونية

لتقصيرهما في العمل..

قرر الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إحالة عدد من العاملين المقصرين بمستشفى الغردقة العام، ومستشفى سفاجا للشؤون القانونية والتحقيق العاجل فيما نسب إليهم من تقصير في أداء أعمالهم، وذلك خلال متابعته إجراءات رفع حالة الاستعداد المتزامنة مع الاحتفالات بعيد الفطر المبارك.

وتفقد وكيل وزارة الصحة جميع أقسام مستشفى الغردقة العام، والاجتماع مع الدكتور جمال مغربي مدير المستشفى والفريق المعاون له، مع فريق من مديري الإدارات الفنية بمديرية الشئؤون الصحية، في إطار خطة تقديم الخدمات الطبية الطارئة للمواطنين، والتأكد من جودة تقديم الخدمات واتاحتها على مدار اليوم لكل أبناء المحافظة والوافدين، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات بكميات إضافية خلال فترة رفع درجة الاستعداد القصوى تزامنا مع عيد الفطر المبارك.

على الجانب الاخر شهدت الشواطئ العامة بالغردقة، اليوم الثلاثاء، صباح ثاني أيام عيد الفطر المبارك؛ توافد المئات من الزائرين سواء من أهالي المدينة أو رحلات اليوم الواحد الوافدة من المحافظات المجاورة.

وفتح شاطئ منتجع العائلات؛ التابع لديوان عام المحافظة؛ أبوابه منذ 8 صباحا، حيث يعد أكبر الشواطئ العامة بالغردقة، ليستقبل الأعضاء وغير الأعضاء، برسم دخول 50 جنيهًا.

وكثّفت كافة الشواطئ من تواجد المنقذين التابعين لجمعية الغوص والإنقاذ البحري بكافة أرجاء الشواطئ، نظرًا للإقبال الكثيف من المواطنين خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.

كان اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، قد أكد أن جميع الاحتفالات خلال أول أيام أمس مرت بسلام، ولم تشهد الشواطئ أية حالات غرق.

وأضاف حنفي، أنه تم الدفع بعدد 20 سيارة إسعاف بمحيط الشواطئ والميادين، كما تم زيادة التواجد الأمني بمحيط الشواطئ، منعًا لحدوث أية مشاحنات خلال التجمعات الكبيرة.

وتسعى أعداد كبيرة من الأسر المصرية لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك على شواطئ مدينة الغردقة، حيث تُعد الوجهة السياحية المفضلة لقطاع كبير من السائحين من مختلف الدول الأوروبية