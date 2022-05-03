عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أمازون تقرر إلغاء جميع إجازات فيروس كورونا مدفوعة الأجر

أمازون تقرر إلغاء
أمازون تقرر إلغاء جميع إجازات فيروس كورونا مدفوعة الأجر

قررت شركة أمازون Amazon الأمريكية، إلغاء أي إجازات مرضية مدفوعة الأجر خاصة بفيروس كورونا، كوفيد-19 لموظفيها، كما قامت الشركة أيضا باعتبار أجازة الفحص إجازة غيرمدفوعة الأجر، حيث تعتقد الشركة أن البرنامج الخاص باللقاحات التى وفرته الشركة كاف لحماية الموظفين. 

 

وذكرت شبكة CNBC الأمريكية أن شركة أمازون ستمنح الموظفين الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، 5 أيام إجازة ولكنها غير مدفوعة الأجر، كما لن تعتد الشركة أيضا بالفترة ما بين اختبار الفيروس وظهور نتيجته حيث يمكن للموظفين طلب تغطية هذه الفترة ضمن إجازاتهم المرضية.    

أمازون تطلق صندوقًًا بقيمة مليار دولار لتطوير سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية

تقرير: برنامج أمازون لاستخدام طائرات مسيرة في توصيل الطلبات يواجه عقبات

وفي مذكرة قدمتها  شركة أمازون لموظفيها، قالت الشركة إنه بدءا من أمس الاثنين، تم اعتبار  الإجازات الخاصة بفيروس كورونا، إجزات مدفوعة الأجر، نظرا لعدم شدة الوباء في الفترة الحالية والتوافر المستمر للقاحات وعلاجات كوفيد -19 .

 

 وأضافت أمازون أنه أيضا بسبب التوجيهات المستمرة من الصحة العامة ، فإنه يمكن الاستمرار في التكيف بأمان مع السياسات السابقة لفيروس كورونا  كوفيد -19.

 

وكانت شركة أمازون في بداية وباء كورنا ، قد منحت العاملين بها ما يصل إلى 14 يومًا إجازة مدفوعة الأجر، إلا أنها قد بتخفيضها في شهر يناير الماضي إلى النصف.

 

وأكدت أمازون أنها ستنهي برنامج حوافز اللقاح، وهو برنامج وفرته أمازون وكانت تدفع فيه حوالي 40 دولارًا في كل جرعة لقاح، حيث كانت وفرته سابقا من أجل سلامة الموظفين، وليس تنفيذا  بموجب القانون المحلي.

شركة امازون Amazon فيروس كورونا كوفيد 19 موظفي أمازون إجازات فيروس كورونا اجازات مدفوعة الأجر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع سعر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في 20 عاما

سعر الذهب اليوم 3-5-2022

كاف يوقف حكم الفيديو مهدي عبيد بسبب ضربة جزاء الأهلي أمام الرجاء

لخلافات بينهما.. شاب يتخلص من شقيقته طعنا بالسكين في الشرقية

دعاء للميت في العيد 2022 .. يجعل الملائكة تطوف حوله وتعايده بالقبر

يصل إلى 10 درجات .. الأرصاد: انخفاض كبير في الحرارة ليلا

موعد صيام الستة البيض 2022 .. فضلها وأصل تسميتها

من لم يصل صلاة العيد .. 9 حقائق قد تجعلك تندم

ترشيحاتنا

أوروبا تعاني.. التضخم في ألمانيا يصل إلى أعلى مستوياته منذ عام 1981

مسئولية كبيرة.. مؤلف موسيقى الاختيار 3: المخرج لما كلمني اترعبت

حكم صيام الست من شوال ولماذا كرهها بعض علماء الحنفية؟ قولان للعلماء

فضائل صوم شوال .. 10 جوائز ومنح للصائمين تعرف عليها

وزير الخارجية الأمريكي يبحث هاتفيا مع نظيرته التشيلية عددا من القضايا المشتركة

سيناتور ديمقراطي سابق: بايدن رئيس صوري ومجرد واجهة لـ أوباما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة والدته حزنا عليه.. كيف حرمت "قبلة" توفيق الدقن من البطولة المطلقة؟

أثناء تشييع جنازتها.. امرأة تستيقظ من الموت فجأة داخل النعش

شاهد.. مسلمو السويد يمنعون زعيم المتطرفين من محاولة جديدة لحرق المصحف

شاهد.. جهود أوكرانية لإنقاذ قطة من مبنى شاهق تعرض للقصف

فيديو

فيديو جراف.. جاسوس إسرائيلي يخترق هاتف رئيس وزراء إسبانيا.. تفاصيل القصة

كواليس طرد قناة «مكملين» الإخوانية من تركيا.. فيديو جراف

تعرف على عقوبة الفيفا ضد السنغال بسبب أحداث مباراة مصر

إظهار الفرحة والتجمّل .. سنن أحرص على اتباعها في عيد الفطر

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

د/علاء الشال

وصايا في يوم العيد وليلته

بقلم إلهام أبو الفتح

كل عام ومصر بخير

مديحة عاشور

"أحلام سعيدة" نجاح جماهيري وتميز فني

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٣) إفطار الأسرة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ