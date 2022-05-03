أمازون تقرر إلغاء جميع إجازات فيروس كورونا مدفوعة الأجر

قررت شركة أمازون Amazon الأمريكية، إلغاء أي إجازات مرضية مدفوعة الأجر خاصة بفيروس كورونا، كوفيد-19 لموظفيها، كما قامت الشركة أيضا باعتبار أجازة الفحص إجازة غيرمدفوعة الأجر، حيث تعتقد الشركة أن البرنامج الخاص باللقاحات التى وفرته الشركة كاف لحماية الموظفين.

وذكرت شبكة CNBC الأمريكية أن شركة أمازون ستمنح الموظفين الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، 5 أيام إجازة ولكنها غير مدفوعة الأجر، كما لن تعتد الشركة أيضا بالفترة ما بين اختبار الفيروس وظهور نتيجته حيث يمكن للموظفين طلب تغطية هذه الفترة ضمن إجازاتهم المرضية.

وفي مذكرة قدمتها شركة أمازون لموظفيها، قالت الشركة إنه بدءا من أمس الاثنين، تم اعتبار الإجازات الخاصة بفيروس كورونا، إجزات مدفوعة الأجر، نظرا لعدم شدة الوباء في الفترة الحالية والتوافر المستمر للقاحات وعلاجات كوفيد -19 .

وأضافت أمازون أنه أيضا بسبب التوجيهات المستمرة من الصحة العامة ، فإنه يمكن الاستمرار في التكيف بأمان مع السياسات السابقة لفيروس كورونا كوفيد -19.

وكانت شركة أمازون في بداية وباء كورنا ، قد منحت العاملين بها ما يصل إلى 14 يومًا إجازة مدفوعة الأجر، إلا أنها قد بتخفيضها في شهر يناير الماضي إلى النصف.

وأكدت أمازون أنها ستنهي برنامج حوافز اللقاح، وهو برنامج وفرته أمازون وكانت تدفع فيه حوالي 40 دولارًا في كل جرعة لقاح، حيث كانت وفرته سابقا من أجل سلامة الموظفين، وليس تنفيذا بموجب القانون المحلي.