أهم مبادرات جامعة حلوان لتنمية المجتمع خلال رمضان.. معرض خيري للملابس قبل العيد.. وحملة دعم لمستشفى أطفال أبو الريش

جامعة حلوان خلال شهر رمضان :

شاركت في المبادرة الرئاسية لإعلان مصر خالية من الأمية



نظمت معرض خيري للملابس بمناسبة عيد الفطر



دشنت حملة لدعم مستشفى ابو الريش الألماني للأطفال بالتعاون بين جامعة حلوان ومجلس القبائل والعائلات المصرية

شاركت جامعة حلوان خلال شهر رمضان الكريم في العديد من الانشطة المجتمعية التي هدفت الي تنمية المجتمع و العمل علي تطوير المناطق الاكثر احتياجا ، و كان من اهم هذه المشاركات افتتاح معرض خيري للملابس ، المشاركة في مبادرة محو الامية ، دعم مستشفي ابو الريش

وافتتح المعرض الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب معرض خيري للملابس بكليات جامعة حلوان مؤكداً على اهتمام الجامعة الكبير بأبنائها الطلابية وتلبية احتياجاتهم من خلال تنظيم الفعاليات المختلفة، للمساهمة في تخفيف الأعباء عليهم والتواصل والتآلف بينهم ، وتعزيز روح الانتماء لجامعتهم، مهنئاً الأمة الإسلامية ومصر الحبيبة وأبناء جامعة حلوان بقرب حلول عيد الفطر المبارك.

وهنأت الدكتورة ميسون قطب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية بهذه المناسبة الكريمة، وأوضحت أن المعرض جاء لعرض منتجات كبرى الشركات المصرية العريقة بتخفيضات هائلة في العديد من المجالات كالمفروشات والملابس، والكليم اليدوي، و المنتجات الخزفية والزجاج، وطباعة المنسوجات ، والاكسسوارات، والكيماويات، والمنظفات، والحلويات، وكعك العيد وغيرها، وبمشاركة شركات مصر للغزل والنسيج المحلة، وشركة مصر العامرية للغزل والنسيج وشركة كلاسيك فودز، وشركة كورونا للحلويات، الشركة العامة للخزف والصيني شيني، شركة تاي هاوس للملابس الجاهزة، شركة اليفنتا سكارف للطباعة، شركة النيل للكيماويات والمنظفات .



وأضافت أن المعرض جاء بهدف الاحتفال بالعيد وتوفير منتجات العيد بأسعار مخفضة ، ودعم الطلاب والعاملين الغير قادرين وتقديم المنتجات لهم مجاناً.

دشن مجلس القبائل والعائلات المصرية بالتعاون مع جامعة حلوان تحت رعاية الشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية و الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، حملة لدعم مستشفى أبو الريش الألماني للأطفال حيث تم زيارة وفد من مجلس القبائل بحضور السيد ناصر البدري نائب رئيس المجلس والعمده فوزي شعيب مساعد رئيس المجلس والأستاذ محمد سلامة والأستاذ محمد سامي أعضاء المجلس والأستاذ زين خليفة المستشار الإعلامى للمجلس، ومن جامعة حلوان حضر الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار القاضى عميد كلية الاقتصاد المنزلي ومستشار رئيس جامعة حلوان للتواصل المجتمعي والذي أشرف على تخطيط وتنفيذ الزيارة والدكتور عبدالرحيم العزازي امين اللجنه التنسيقيه لمجلس التواصل المجتمعي.

ومن جانبه أفاد الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة على حرص جامعة حلوان على المشاركة الفاعلة من أجل خدمة المجتمع، حيث تسعى الجامعة إلى غرس مبادئ المواطنة والمسؤولية المجتمعية لطلاب الجامعة وخريجيها وموظفيها لتطوير الخبرات ونقل المعرفة والمساهمة في خلق مجتمعات قوية عبر إحداث تكامل بين الحياة الاكاديمية والخدمات التطوعية والشراكات المجتمعية.

و عقدت كلية الآداب جامعة حلوان فعاليات ندوة توعوية بعنوان (معا نستطيع القضاء على الأمية) بهدف توعية طلاب وطالبات الكلية بالمشروع القومي لمحو الأمية، تحت رعاية الأستاذ الدكتور ممدوح محمود مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان ، والأستاذة الدكتورة مها حسني عميد كلية الآداب، وإشراف الأستاذة الدكتورة أماني السيد وكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبمشاركة الأستاذ الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين المنسق والمشرف العام للمشروع القومي لمحو الأمية بالجامعة ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا ، وتنظيم الدكتورة أمل معتوق منسق مشروع محو الأمية بكلية الآداب .

حيث تناولت الندوة المحاور التالية :

- مشكلة الأمية في مصر من حيث أسبابها ونتائجها بالنسبة للفرد والمجتمع

- التعريف بالمشروع القومي لمحو الأمية التابع للمجلس الأعلى للجامعات الموقر

- آليات وخطوات التحاق طلاب جامعة حلوان في المشروع القومي لمحو الأمية طبقا للبروتوكول المبرم مع الهيئة العامة لتعليم الكبار

- مميزات مشاركة طلاب جامعة حلوان في المشروع القومي لمحو الأمية

- التعريف بمحتوى منهج القراءة والكتابة والحساب المعتمد من الهيئة العامة لتعليم الكبار للتدريس بفصول محو الأمية

- التعريف بأدوار المعلمين و المتعلمين في فصول محو الأمية

- تجربة وانجازات جامعة حلوان في المشروع القومي لمحو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار



وقد حضر فعاليات الندوة أكثر من ٢٤٠ طالب وطالبة بالفرق والشعب المختلفة بكلية الآداب، الذين أبدوا حماسا وتفاعلا كبيرا للالتحاق بالمشروع القومي لمحو الأمية للمساهمة مع باقي أقرانهم من طلاب وطالبات كليات الجامعة في الملحمة الوطنية للقضاء على الأمية في وطننا العزيز مصر.