بعد الاعتداء على مسلمين في عيد الفطر.. إثيوبيا تعتقل 6 قادة سياسيين وأمنيين

اندلعت أمس مواجهات في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بين مصلين مسلمين والشرطة الإثيوبية، التي استخدمت الغاز المسيل للدموع، خلال صلاة عيد الفطر المبارك.

وقال مسؤول مسلم، إن "شرطيا أطلق عن طريق الخطأ قنبلة غاز مسيل للدموع على مسلمين تجمعوا للصلاة في وسط العاصمة الإثيوبية أديس أبابا".

وأعلنت السلطات الإثيوبية بإقليم أمهرة، اليوم الثلاثاء، اعتقال 6 قادة سياسيين وأمنيين، لصلتهم بأحداث مدينة جوندار.

وكشف مكتب السلم والأمن في أمهرة، عن اعتقال 6 من القادة السياسيين والأمنيين والتحقيق معهم لصلتهم بالأزمة الأمنية في منطقة جوندار بالإقليم.

وتعهد المكتب في بيان، باتخاذ الإجراءات اللازمة بعد مناقشات مستفيضة وتقييمات مع المواطنين والقادة السياسية والأجهزة الأمنية على جميع المستويات.

واتهمت الحكومة الإثيوبية "أعداء إثيوبيا التاريخيين، دون أن تحددهم، بأنهم حاولوا تنفيذ خطتهم الشيطانية أثناء صلاة العيد، دون أن تشرح سبب اندلاع العنف أو مساره.