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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

عمرو دياب يتألق في حفل «الاتحاد أرينا» وسط حضور جماهيري بالآلاف |شاهد

صدى البلد

أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفل ثاني أيام عيد الفطر بساحة الاتحاد أرينا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي .

وشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا حيث احتشد الالاف في ساحة الاتحاد قبل الحفل بساعات خاصة أن الجهة المنظمة أعلنت نفاد تذاكر الحفل منذ فترة.

وصعد عمرو دياب إلى المسرح وسط تفاعل جمهوره الذي هتف وردد معه أغانيه الشهيرة التي قدمها على مدار ساعتين.

ولأول مرة غنى الهضبة أحدث أغانية "هتدلع" على خشبة المسرح في حفل جماهيري وذلك بعد طرحها منذ أيام ، وتفاعل الجمهور مع الأغنية بصورة كبيرة وطالبوه بغنائها عدة مرات.

وقدم عمرو دياب مجموعة من أجمل أغانيه منها انت الحظ، رايقة، اتقل، يا أنا يالأ، والدنيا بترقص، وسهران.

من ناحية أخرى يحيي عمرو دياب ليلة الأربعاء ثالث أيام عيد الفطر حفلا في دولة الكويت ضمن جولته الغنائية في الخليج خلال عيد الفطر.

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