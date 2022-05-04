عمرو دياب يتألق في حفل «الاتحاد أرينا» وسط حضور جماهيري بالآلاف |شاهد

أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفل ثاني أيام عيد الفطر بساحة الاتحاد أرينا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي .

وشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا حيث احتشد الالاف في ساحة الاتحاد قبل الحفل بساعات خاصة أن الجهة المنظمة أعلنت نفاد تذاكر الحفل منذ فترة.

وصعد عمرو دياب إلى المسرح وسط تفاعل جمهوره الذي هتف وردد معه أغانيه الشهيرة التي قدمها على مدار ساعتين.

ولأول مرة غنى الهضبة أحدث أغانية "هتدلع" على خشبة المسرح في حفل جماهيري وذلك بعد طرحها منذ أيام ، وتفاعل الجمهور مع الأغنية بصورة كبيرة وطالبوه بغنائها عدة مرات.

وقدم عمرو دياب مجموعة من أجمل أغانيه منها انت الحظ، رايقة، اتقل، يا أنا يالأ، والدنيا بترقص، وسهران.

من ناحية أخرى يحيي عمرو دياب ليلة الأربعاء ثالث أيام عيد الفطر حفلا في دولة الكويت ضمن جولته الغنائية في الخليج خلال عيد الفطر.

BF3966EF-9299-42B4-801A-023D3B305BFA

5FE7429B-C6DA-4074-AF41-E0D0DF132E5B

071C63C9-A3F7-41ED-A729-CB0840E65830

65AD7CDE-5A2C-45E6-88BC-EB1FB4CFEBCE

374DDE1F-DB7D-48E3-8F7B-A788E8D0B1C4

68B14CB5-3C6F-49FB-9996-782458F38245