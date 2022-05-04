قائد.. «كاف» يبرز تصديات الشناوي قبل لقاء الأهلي ووفاق سطيف بأبطال إفريقيا

أبرز الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” تصديات محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، خلال بطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك قبل مواجهة فريق وفاق سطيف الجزائري، في دور نصف النهائي.

ونشر الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” عبر حسابه الرسمي على تويتر، فيديو لأبرز تصديات محمد الشناوي مع النادي الأهلي خلال بطولة دوري أبطال إفريقيا، معلقاً عليه قائلاً “قائد”.

ويقدم محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، مستويات جيدة مع الفريق الأحمر ومنتخبنا الوطني خلال المشاركات الإفريقية.

ويستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره وفاق سطيف الجزائري يوم السبت القادم، على ملعب السلام، في إطار ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى النادي الأهلي للتتويج بالبطولة الحادية عشر في تاريخه والثالثة على التوالي، مع مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

وكان النادي الأهلي قد تاهل إلى دور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، على حساب الرجاء المغربي بعدما نجح في الفوز عليه في مباراة الذهاب بنتيجة 2/1، وتعادل معه في مباراة الإياب بنتيجة 1-1، ليتأهل بمجموع المباراتين (3/2).