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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كلوب بعد تأهل ليفربول: «لم نلعب كرة قدم على الإطلاق أمام فياريال»

كلوب
كلوب

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، أن الفريق لم يلعب كرة قدم على الإطلاق، خلال مباراة فياريال، في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال اوروبا.

ونجح فريق ليفربول الإنجليزي في التأهل إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة العاشرة في تاريخه، وذلك بعد الفوز على فياريال ذهاباً وإياباً بنتيجة 5 /2 بمجموع المباراتين.

وقال كلوب في تصريحات عبر شبكة بي بي سي العالمية: “التأهل إلى النهائي أمر رائع حقاً، لقد جعلناه أمرًا صعبًا للغاية بالنسبة لأنفسنا، ولكننا حققنا الهدف في النهاية”.

وتابع: “لا يصح أن ننسى مجهود فياريال بعد تأهلنا، إنه أمر لا يًُصدق ما فعلوه، وضعونا تحت الضغط، لم نلعب كرة القدم على الإطلاق في الشوط الأول، أخبرت اللاعبين بأن لديهم زخما ولكن لا يظهروه، علينا استعادة ذلك، كان علينا اللعب في المساحات، لقد أجبرونا على الدخول في مباراة لم تبدأ بشكل جيد، فجأة عندما كسرنا الخطوط ووجدنا مسافات وأصبحنا أكثر مرونة، أصبحنا داخل المباراة، سجلنا الأهداف وحققنا ما نريد في النهاية”.

وعن مشاهدته لمباراة مان سيتي وريال مدريد أختتم: “نعم سأشاهدها، أيًا كان من سيتأهل، ستكون مباراة ضخمة، من سيفوز سيستمتع بالأمر ثم سنواجه بعضنا في باريس”.

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