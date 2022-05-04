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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيلون ماسك: تويتر سيفرض رسوما على المستخدمين التجاريين والحكوميين

ماسك: تويتر سيفرض
ماسك: تويتر سيفرض رسوما على المستخدمين التجاريين والحكوميين

قال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا ومؤسس "سبيس إكس"، إيلون ماسك، إن منصة تويتر قت تفرض تكاليف للخدمة على المستخدمين التجاريين والحكوميين.

وكتب ماسك على تويتر "سيكون تويتر دائما مجانيا للمستخدمين العاديين.. ولكن ربما تكون هناك تكلفة طفيفة للمستخدمين التجاريين والحكوميين".

ويسعى ماسك لزيادة عدد مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة في الولايات المتحدة.

وقال إيلون ماسك، في وقت سابق، إنه سيحاول الاحتفاظ بأكبر عدد ممكن من المساهمين من الناحية القانونية في تويتر.

ومنذ الشهر الماضي يتحدث ماسك عن مجموعة تغييرات في تويتر، وبعد استحواذه على الشركة في الآونة الأخيرة، قال ماسك إنه يريد تحسين المنصة وإضافة عناصر جديدة.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قالت، نقلا عن مصادر مطلعة، إن إيلون ماسك يخطط لجعل تويتر شركة عامة مرة أخرى خلال 3 سنوات من شرائه شركة التواصل الاجتماعي.

وذكرت الصحيفة أن ماسك أبلغ مستثمرين محتملين أنه يخطط لتنظيم طرح عام أولي لإعادة "تويتر" إلى الأسواق العامة.

والأسبوع الماضي، قالت شركة تويتر إنها وافقت على الاستحواذ على المنصة من قبل ماسك في صفقة بقيمة 44 مليار دولار، على الرغم من أنها لا تزال تخضع لموافقة المساهمين.

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