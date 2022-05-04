في محاولة للتوغل في دونباس.. بريطانيا: روسيا تنشر 22 مجموعة قتالية قرب إيزيوم

أعلنت بريطانيا، اليوم الأربعاء، أن روسيا نشرت 22 مجموعة قتال تكتيكية قرب مدينة إيزيوم في شرق أوكرانيا في محاولة للتوغل على طول المحور الشمالي في منطقة دونباس.

وذكرت المخابرات العسكرية البريطانية، في تقرير متابعة على تويتر، أنه من المرجح أن تكون روسيا تعتزم التحرك إلى ما بعد إيزيوم للسيطرة على مدينتي كراماتورسك وسفرودونتسك.

وقد أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، في وقت سابق من اليوم، بأنه من المتوقع أن يعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، عن عقوبات على روسيا تستهدف واردات النفط.

وتواجه روسيا، التي تضررت من العقوبات الغربية، إجراءات جديدة الآن من الاتحاد الأوروبي تستهدف بنوكها وقطاع النفط في خطوة كبيرة من الدول الأوروبية التي تعتمد بكثافة على واردات الطاقة الروسية.

ومن المتوقع أن تعلن أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية عن العقوبات الجديدة المقترحة اليوم الأربعاء. وتشمل حظر واردات النفط الروسي بحلول نهاية العام.

ولم تبد موسكو أي مؤشرات على التراجع بعد قرابة عشرة أسابيع منذ بدء ما تصفها بأنها "عملية عسكرية خاصة" أودت بحياة الآلاف ودمرت المدن ودفعت خمسة ملايين أوكراني إلى الفرار من البلاد. ويتجه الاقتصاد الروسي نحو أكبر انكماش منذ السنوات التي تلت انهيار الاتحاد السوفيتي في 1991.

وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وفي 25 مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.