أثارت مخاوف المواطنين..الأطعمة المغشوشة والفاسدة تهدد الصحة العامة..إندومي وكيندر وحواوشي الكرتون الأشهر

مشاكل الغذاء لا تتوقف خاصة مع أنواع الطعام غير الصحي الذي يتناوله الشباب والصغار باستمرار والذي يتبين فيما بعد احتواؤه على مواد خطرة تتسبب في مشاكل صحية كبيرة للمواطنين.

وخلال الفترة الماضية، ظهرت أنواع من الطعام والحلوى غير صحية تؤدي إلى الإصابة بالعديد من الأمراض وتشكل خطرا كبيرا على الصحة العامة، منها الإندومي، وشوكولاتة كيندر، وحواوشي الكرتون.

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" قصة الأطعمة الفاسدة خاصة الإندومي وشوكولاتة كيندر وحواوشي الكرتون..

الإصابة بالسالمونيلا من شوكولاتة كيندر

أعلنت وكالتان أوروبيتان للمراقبة الصحية تسجيل 150 إصابة بالسالمونيلا في 9 دول أوروبية في الفترة الأخيرة، عازية هذه الحالات إلى "مصنع إنتاج بلجيكي" تابع لشركة كيندر (التابعة لشركة فيريرو) تم إغلاقه قبل بضعة أيام في مدينة أرلون في جنوب شرقي العاصمة بروكسل.

وقالت الوكالة الأوروبية لسلامة الغذاء والمركز الأوروبية للوقاية من الأمراض ومراقبتها في بيان مشترك، إنه في 8 أبريل الماضي سُجلت 150 حالة مؤكدة ومحتملة من السالمونيلا، لافتا البيان إلى أن تحديد منتجات محضرة من الشوكولاتة المصنوع من جانب إحدى الشركات داخل مصنع إنتاج بلجيكي تم التعريف عنه بأنه أصل البؤرة الوبائية للسالمونيلا.

وأشار البيان إلى أن الإصابات حصلت خصوصاً لدى أطفال دون سن العاشرة وتم الإبلاغ عنها في تسع بلدان أوروبية هي ألمانيا وبلجيكا وإسبانيا وفرنسا وأيرلندا ولوكسمبورغ والنرويج وهولندا والسويد.

ما هو مرض السالمونيلا؟

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي (CDC)، تصيب بكتيريا السالمونيلا 1.35 مليون إصابة كل عام، كما أبلغت الوكالة عن 26500 حالة دخول إلى المستشفى و420 حالة وفاة مرتبطة بالمرض كل عام.

وأكد المركز أن الأشخاص المصابين غالبًا ما يعانون من الإسهال والحمى وتشنجات المعدة، نادرًا ما تكون الحالة مميتة، وغالبًا ما يتم علاجها من تلقاء نفسها، في الحالات الشديدة، يصف الأطباء عادة المضادات الحيوية.

وتعرف بكتريا السالمونيلا بأنها شائعة في الدجاج النيء، حيث يتم بيع حوالي 5% من العبوات في المتاجر بمستويات يمكن اكتشافها، مؤكدا أن طهي الدجاج النيء جيدًا يقتل البكتيريا، وهو آمن تمامًا للاستهلاك.

المنتج الضار لا يوجد في مصر

ومن جانبه، أشار حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن شركة فيريرو لها عدة مصانع على مستوى العالم، موضحا أن المنتج الذي تصنعه الشركة ومنه بيضة كيندر تأتي من مصنع في الهند، بينما الإنتاجية التي حدث حولها جدل وتسببت في إصابة عدد من الأطفال في إنجلترا تورد إليهم من مصنع في بلجيكا، كما أن خط الإنتاج الذي ظهرت به المشكلة، وفقا لما أعلنوه، له تواريخ محددة، ويتراوح تاريخ إنتاجها بين 11 يوليو و7 أكتوبر 2022.

وأضاف أنه لا داعي للذعر، لأن جميع هذه المنتجات موجودة في السوق المصري منذ عشرات السنين، ولم تظهر حالة إصابة ببكتيريا من شوكولاتة كيندر، كما أن الجهات الرسمية تعمل على فحص جميع المنتجات قبل أن تدخل السوق المصري.

لا توجد حالات إصابة في مصر

وكان المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، أكد أنه في ضوء استدعاء شركة فيريرو لبعض منتجات شوكولاتة كندر بسبب ما تم تداوله على وسائل الاعلام العالمية بعد تسجيل عدد من الإصابات بمرض السالمونيلا في أوروبا تصل إلى 63 حاله تسمم في بريطانيا ، قامت الإدارات المعنية بضبط ورقابة الأسواق بشن حملات كإجراء وقائي لجمع عينات من الشكولاتة المذكورة لفحصها والتأكد من خلوها من مرض السالمونيلا.

وقال حسام الدين في بيان له، إنه بالرغم من عدم وجود أي دلائل او بلاغات على أن مصر استوردت أي تشغيله انتاج من التشغيلات المشكوك في تسببها في الإصابة بمرض السالمونيلا، إلا أن هذا الاجراء يهدف الى التأكد من سلامة المنتجات على الصحة وخلوها من أي مكونات قد تضر بصحة وسلامة المواطنين.

وأكد أن تشغيلات الإنتاج المشكوك فيها تم انتاجها في بلجيكا وتم بيعها في بعض دول أوروبا وليس من بينها مصر الا أنه لا يمكن التهاون في التأكد من ان أي منتج بالأسواق المصرية لا يسبب ضررا بصحة وسلامة المواطنين.

وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه سيتم الإعلان عن نتائج تحليل العينات فور ورودها من المعامل المركزية لوزارة الصحة تطبيقا لمبدأ الشفافية.

هيئة سلامة الغذاء غير صحيحة

ومن جانب آخر، انتقدت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء بنقابة البيطريين، ما سمته أخطاء من جانب هيئة سلامة الغذاء المصرية ساهمت في ضياع حقوق المتضررين من شوكولاتة كيندر الشهيرة، والتي يقبل عليها الأطفال، والتي أعلنت الشركة المنتجة لها عن تلوثها ببكتريا السالمونيلا مطالبة بسحبها من الأسواق وتعويض المتضررين.

وأضافت زكي أن هيئة سلامة الغذاء تسرعت بالإعلان عن خلو شوكولاتة كيندر داخل مصر من السالمونيلا رغم أن الشركة المنتجة نفسها حذرت منها وخصصت منصة للتعويضات.

ولفتت إلى أن إعلان هيئة سلامة الغذاء خلوها من السالمونيلا يمكن أن تستند إليه الشركة الإيطالية المنتجة وترفض تعويض الضحايا المصريين إن وجدوا، لكن من حق المصريين المتضريين أن يطالبوا بتعويضات من الشركة الإيطالية.

وأشارت إلى أن إحدى المسئولات بهيئة سلامة الغذاء أطلقت تصريحات غير علمية عندما ذكرت أن سوء التخزين يمكن أن يصيب الشوكولاتة بالسالمونيلا وهو كلام غير علمي لأن السالمونيلا تنتقل للشوكولاتة من منتجات ذات أصل حيواني أو من خلال الشخص المصاب بشكل مباشر والذي يقوم بتلويثها قبل تغليفها ولا علاقة بسوء التخزين ببكتريا السالمونيلا.

وأوضحت زكي أن اللافت أن هناك منتجات من شوكولاتة كيندر لاتزال بالأسواق ولم يتم سحبها لتحليلها وهو ما يثير الكثير من علامات الاستفهام حول دور الهيئة الرقابي في حماية صحة المصريين مطالبة بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة ضد من يضر بصحة المستهلكين في مصر مشيرة إلى أن كثير من دول العالم لاتزال تقوم بسحب منتجات شوكولاتة كيندر من الأسواق للاشتباه في تلوثها بالسالمونيلا.

أنواع الإندومي الفاسد

كانت هيئة سلامة الغذاء، برئاسة الدكتور حسين منصور، قررت في وقت سابق سحب عينات من منتجات إندومي للتحقيق في مدى مطابقتها لشروط سلامة الطعام والأغذية في مصر، ضمن حملات الهيئة في سياق دورها المخولة له للحفاظ على صحة المواطنين.

وتبين بعد ورود نتائج التحاليل بصلاحية الشعرية سريعة التحضير للاستهلاك الأدمي وعدم صلاحية منتج الشطة ونكهتي الدجاج والخضار للاستهلاك الأدمي لوجود نسبة من الافلاتوكسينات ومتبقيات المبيدات بما يتعدى الحدود الأمنه المسموح بها للاستهلاك الآدمي.

ما هي مادة الافلاتوكسينات؟

ووفقا للتقارير الطبية لموقع jstage- فإن الأفلاتوكسينات هي سموم فطرية لها سمية حادة تهدد الحياة وخصائص مسرطنة وآثار مزمنة أخرى محتملة، ويمكن أن يحدث التعرض للأفلاتوكسين في أي مرحلة من مراحل الحياة وهو عامل خطر رئيسي لسرطان الخلايا الكبدية، خاصة عند وجود عدوى التهاب الكبد (B).

وتشير الدلائل الحديثة إلى أن الأفلاتوكسين قد يكون محددًا أساسيًا لتوقف نمو الطفل، وقد يخفض المناعة الخلوية، وبالتالي يزيد من قابلية الإصابة بالأمراض.

وأظهر عدد من الدراسات أن التعرض للأفلاتوكسين يمكن أن يؤثر على الرحم من خلال مسار عبر المشيمة وأن مستويات التعرض الأعلى في الرحم ارتبطت بانخفاض وزن المواليد، وتوقف نمو الطفل.

ويسبب الأفلاتوكسينات، وهو المادة الموجودة في الإندومي، انخفاض إنتاج الأجسام المضادة، وزيادة التعرض للأمراض المعدية وانخفاض المناعة الخلوي.

سحب منتجات الإندومي من الأسواق

ومن جانبه، طالب حازم المنوفي، عضو الشعبة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية والعطارة بغرفة الإسكندرية، التجار بالتوقف عن بيع منتجات "إندومي" القديمة التي أثبت جهاز سلامة الغذاء أضرارها علي المستهلك، وإبلاغ الشركة على رقم (15172) لاستبدال المنتج، وأن لم يتم الاستبدال من طرف الشركة التواصل بالشعبة بالغرفة التجارية.

وطالب المنوفي، شركة إندومي بسرعة سحب المنتجات من المحلات التجارية خاصة في الأقاليم والارياف، وسرعة استبدال المنتج القديم بالجديد المطابق للمواصفات.

وأشار إلى أن التجار يخلون مسئوليتهم أمام الجميع من ضرر منتجات إندومي، موضحا أن التاجر موصل وعارض للسلعة وليس منتج أو صانع لها وبالتالي أي "أضرار تنتج من أي سلعة يكون المسئول الأول والأخير عنها هو المصنع أو المستورد لهذه السلعة".

وأضاف أن أي أضرار قد تقع مستقبلا ويتعرض لها التجار ستقوم الشعبة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركة، لأنها وحدها هي التي "تتحمل تبعيات ذلك".

حواوشي الكرتون

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادما، كشف خلاله أحد الناشطين، طريقة جديدة تستخدمها بعض المطاعم، لغش اللحمة، بتصنيعها من كراتين البيض الورقية، مستغلين زيادة الطلب على الوجبات الجاهزة في رمضان.

وبحسب مقطع الفيديو المتداول، فإن عددا من المطاعم المصرية تقوم بصناعة أرغفة الحواوشي الجاهزة من خلال فرم كراتين البيض الورقية بعد نقعها في لون طعام أحمر، ومن ثم إضافة التوابل عليها وتسويتها وبيعها في الأسواق المصرية.

وأفاد ملتقط الفيديو، أنه اكتشف الواقعة داخل أفخم محلات الحواوشي في مصر، والتي تنتج على حد قوله يومياً كميات تتراوح من 500 إلى ألف رغيف حواوشي وتبيعها في الأسواق المصرية.