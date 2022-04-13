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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

التفاصيل الكاملة لسحب إندومي من الأسواق.. وهل تسبب السرطان؟

صدى البلد

تُعد شعرية إندومي التي تباع لدى معظم تجار الأغذية ومحلات البقالة، من أشهر المنتجات الغذائية في مصر، خاصة أنها محببة لدى الأطفال في السن الصغيرة، ولدى بعض الشباب والفتيات؛ لسهولة تحضيرها كوجبة سريعة للتناول.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منشورات لعدد من أولياء أمور تحدثوا بشأن تعرض أطفالهم لوعكة صحية شديدة وآلام بالبطن، عقِب تناولهم الشعرية جاهزة التحضير «إندومي»، واشتكى عدد من المواطنين من أكياس التوابل، خاصة الشطة.

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بعيدا عن الاضرار ... طريقة عمل اندومي بدبس الرمان والمكونات الاصلية لها

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خاص | هيئة الغذاء تكشف حقيقة سحب الأندومي من الأسواق

سحب عينات من إندومي لفحصها

قال أحد التجار بمحافظة الجيزة، إنه بالتزامن مع الأزمة الأخيرة وارتفاع أسعار جميع المواد والسلع الغذائية، تأثرت مبيعات الشعرية جاهزة التحضير إندومي، بعد ارتفاع سعرها من 2.5 جنيه للكيس الواحد لـ 4 جنيهات للكيس، وهو ما ساعد على عزوف كثير من الأطفال عن شرائه والاكتفاء بعبوة واحدة فقط.

وأكد  التاجر، أنه منذ بداية بيعه للإندومي لم يتعرض أي زبون سواء كان كبيرًا أو صغيرًا لأي مشكلة صحية، مؤكدًا أن ارتفاع أسعار العبوة للضعف يمثل نوع من أنواع الاستغلال.

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هيئة سلامة الغذاء: سحب عينات الأندومي للتأكد من صحة المنتج وليس لاتهامه

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للتأكد من سلامتها .. هيئة سلامة الغذاء توضح سبب سحب الإندومي من الأسواق

فحص عينات من الإندومي 

وقررت هيئة سلامة الغذاء، سحب عينات من منتجات إندومي من الأسواق، وذلك بعد انتشار حالات التسمم التي يسببها للأطفال، حيث أكدت الهيئة إنه تم إرسال عينات للمعامل المركزية، للتأكد من سلامتها، بعد اتهام الشركة بإصابة العديد من الأطفال بالتسمم بسبب الإندومي خلال الفترة الماضية.

وتُجري الهيئة عملية سحب جميع منتجات إندومي من تجار التجزئة والبقالين، بسبب وجود مشكلات في أكياس التوابل، خاصة طعم الشطة، موضحة أنها سوف تحلل عينات من إندومي، لمعرفة السبب الحقيقي وراء حالات التسمم.

وأكد حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، أن الهيئة تعمل بشكل دوري على سحب عينات من المنتجات الموجودة في الأسواق، للتأكد من سلامتها، وعدم وجود أي أضرار بها، حرصا على سلامة المواطنين.

وأضاف، إنه وفقا للقانون ينبغي محاسبة منتجات إندومي لأنها تبث إعلانات دون الحصول على موافقة، مؤكدا ضرورة مراجعة موقف منتجات إندومي مرة أخرى وتسجيلها كأغذية خاصة لأنها تتضمن ادعاءات بقدرة المنتج على رفع المناعة، مشيرا إلى أن ما يقوله أصحاب المنتج قد يكون صحيحا، وقد يكون غير صحيح.

اتهامات لشركة إندومي

كانت المنشورات المتداولة، زعمت وجود مشاكل صحية تظهر على الأطفال بعد تناول الإندومى، وأن المواد الحافظة الموجودة به والنكهات بها مشاكل وتسبب أزمات الصحية، كما اتهم عدد كبير من الأطباء الإندومى بأنه سبب رئيس في زيادة الدهون عند الأطفال، وبالتالي السمنة الضارة، والحساسية وعدم القدرة على التركيز.

وفي مطلع العام الجاري، كشفت فحوصات طبية رسمية، عن إصابة 18 شخصًا في واقعتي تسمم غذائي، بمحافظة سوهاج، وتم نقلهم وقتها إلى مستشفى سوهاج العام، منهم 9 أشخاص من أسرة واحدة من مركز المنشاة، كما تم نقل 5 أشخاص أخرين إليه، عقب إصابتهم بتسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة طعام عبارة عن شعيرية سريعة التحضير إندومي، بدائرة قسم أول سوهاج.

ووفق مصادر طبية، تحتوي شعرية إندومي على مادة e621 وهى مكتوبة على ظهر الكيس، وهي تسبب تسمم المخ، لأنها أخطر محسنات الطعم، ومن مخاطر هذه المادة على المخ أنها تسبب تلف في خلايا المخ غير القابلة للتجدد، وتسبب تراجع الذاكرة وضعفها وتدهور القدرات العقلية.

أول تعليق من شركة إندومي 

ردت شركة إندومي على إعلان الدكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، أنه يجري الآن سحب جميع منتجات إندومي من الأسواق.

وكشفت شركة إندومي، عن أنها قررت سحب المنتجات من الأسواق؛ من أجل تغيير شكل الكرتونة الخارجي، خاصةً أن هيئة سلامة الغذاء التابعة لرئاسة الجمهورية سحبت عينات من الشركة للتأكد من مطابقتها للشروط الصحية للمنتجات الغذائية.

فيما كشف صلاح جلال، مسؤول المبيعات بشركة إندومي، عن سبب سحب منتج الشركة من الأسواق خلال الأيام الأخيرة، مؤكدا أن هيئة سلامة الغذاء طالبت الشركة بإزالة عبوة الشطة داخل أكياس الإندومي، لأن الطبقة الأكبر من المستخدمين للمنتج من الأطفال.

وأضاف: على الفور استجابت الشركة لطلب هيئة سلامة الغذاء، وقامت بسحب المنتج من الأسواق لتغيير أكياس الشطة الموجودة به، موضا أن عمليات البيع خلال الفترة الحالية تعمل بشكل عادي، والشركة تعمل حاليا على استبدال العبوات القديمة بعبوات جديدة لا تحتوى على أكياس الشطة.

أضرار الإندومي على الأطفال

يشكل الإندومي خطورة كبيرة على صحة الأطفال، لأنه يعتبر من الوجبات الجاهزة وسريعة التحضير غير الصحية على الإنسان بشكل عام، حيث تعرض 5 أشخاص للتسممم في الشهر الماضي بقرية أبو سلطان بالإسماعيلية، وتبين أن أعراض المغص والقئ التي ظهرت عليهم كانت بسبب تناول وجبة الإندومي.

بشكل عام، الإندومي يحتوي على نسبة كبيرة من السعرات الحرارية والدهون والمواد الحافظة، وذلك يؤثر على صحة الأطفال والكبار ويعرضهم للسمنة المفرطة، حيث أن عبوة الإندومي تحتوي على 350 سعر حراري، ومن بينها 139 سعر حراري من الدهون.

حقيقة تسبب إندومي في السرطان

هذا السؤال حير العديد من المواطنين في الوطن العربي، بسبب كثرة حالات التسمم بسبب الإندومي، ولكن هيئة الغذاء والدواء السعودية أعلنت مؤخرًا، عن أن ما يتم تداوله حول تسبب الشعرية سريعة التحضير لمرض السرطان غير صحيح، لأن الإندومي يحتوي على مادة E-621التي لم يثبت بالأدلة العلمية علاقتها بمرض السرطان أو بآثار سلبية خطيرة.

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