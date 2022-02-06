بعيدا عن الاضرار ... طريقة عمل اندومي بدبس الرمان والمكونات الاصلية لها

يقدم الشيف أبو جوليا طريقة عمل اندومي بدبس الرمان بمذاق لا يقاوم ، فالكثير من الأشخاص يعشقون تناول الأندومي وبالأخص الأطفال ، لذلك يمكنك الأطلاع على الطريقة بأبسط المكونات .



المقاديرلعمل الاندومي بدبس الرمان:



2 مغلف اندومي

2 كوب ماء

1 ملعقة طعام زيت

عصير نصف حبة ليمون

1 ملعقة طعام معجون طماطم

1 سن ثوم مهروس

1 ملعقة طعام صويا صوص

1 بصل أخضر مفروم

1 ملعقة طعام دبس رمان



طريقة عمل الاندومي بدبس الرومان :



نضع في مقلاة كلاً من الزيت والثوم والبصل ونحرك لبضعة دقائق .

نضيف معجون الطماطم والصويا صوص ودبس الرمان وظرفين توابل الاندومي وعصير الليمون ونحرك جيداً .

نضيف الماء ونحرك ونضيف النودلز ونحرك حتى تغلي ثم نتركها حتى تنضج وتتسبك بالصوص لحوالي خمس دقائق .

نضع الاندومي بصوص دبس الرمان والصويا في طبق التقديم وبذلك تكون جاهزة .

بعيدا عن الاضرار يفضل إعداد الأندومي بالمنزل أفضل من خلال الطريقة التالية ويمكن بعد ذلك علا بالطريقة السابقة :

مكرونة الاندومي الاسباجتي

توابل الاندومي :

ملعقة كبيرة ملح

ملعقة كبيرة فلفل

ملعقة كبيرة كمون

ملعقة كبيرة بهارات فراخ

ملعقة كبيرة بهارات لحمة

ملعقة كبيرة بصل بودر

ملعقة كبيرة ثوم بودر

ملعقة كبيرة بابريكا

ملعقة كبيرة كركم

الخضار لعمل الاندومي :

كوب فلفل الوان

ماء مغلي

كوب بسلة وجزر

طريقة عمل وتحضير الاندومي

اخلطي كل مكونات البهارات داخل بولة ماعدا بهارات الفراخ او بهارات اللحمة .

لعمل طعم الفراخ قومي بوضع بهارات الفراخ لو باللحمة قومي بوضع بهارات اللحمة .

اسلقى المكرونة الاسباجتي 3/4" سوا "لتكمل نضجها مع باقي المكونات .

ضعى ماء مغلي ثم ملعقة ونصف كبيرة من البهارات نتركها على النار دقيقتين وتقدم، ونفس الخطوات للخضار، ولطعم مختلف يمكن أن تضفيها مع البهارات الطبيعي .