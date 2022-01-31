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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أكلات لبنان .. طريقة عمل مكرونة بالتونة والمستردة

طريقة عمل مكرونة
طريقة عمل مكرونة بالتونة

تعد الـ مكرونة بالتونة والمستردة من أشهى أكلات لبنان .

ويتميز طبق الـ مكرونة بالتونة والمستردة بأنه سريع التحضير ولا يحتاج الكثير من العناء من ربة المنزل فهو وجبة منزلية صحية سريعة يتم تحضيرها وقت الإجهاد والإرهاق بدلا من شراء الطعام الجاهز.

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نقدم لكم طريقة عمل مكرونة بالتونة والمستردة بخطوات الشيف ماجي حبيب مقدمة برنامج عيش وملح على قناة سي بي سي سفرة

مقادير مكرونة بالتونة والمستردة
1 كيس مكرونة

 1 علبة تونة

 زيتون أسود صحيح 

مستردة

ماء 

زيت زيتون

 كابرى 
طريقة عمل مكرونة بالتونة والمستردة
* نسلق المكرونة فى حلة بها ماء مغلى وذرة ملح حتى النضج ثم تصفي جديا .

* على طاسة تانية نعمل خلطة التونة بالمستردة والزيتون والكابري ونقلبهم على بعض وتقدم ساخنة واستمتعي بطبق غير تقليدي ولذيذ مع أفراد أسرتك.

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