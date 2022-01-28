بأسهل الخطوات.. طريقة عمل مكرونة بالجبن

مكرونة بالجبن من الأطباق الرئيسية والشهية التي يفضل العديد من الأشخاص تناولها نظرا لمذاقها الشهي واللذيذ.

وقدمت الشيف نورا السادات مقدمة برنامج عمايل إيديا المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل مكرونة بالجبن في المنزل بأسهل الخطوات وأقل المكونات.

مقادير مكرونة بالجبن:



مكرونة قلم مسلوق

جزر مكعبات صغيرة مسلوق

طماطم مكعبات صغيرة

افوكادو مكعبات صغيرة

1 كوب بيف بيكون مكعبات

1 كوب جبنة شيدر مكعبات

1 كوب جبنة جودة مكعبات

ذرة حلوة

زيت زيتون

ملح

روزماري

زعتر



طريقة تحضير مكرونة بالجبن:

-يشوح الجزر مع الطماطم والبيف بيكون والافوكادو والذرة والملح والفلفل والزعتر والروزماري في الزيت

- ثم تضاف المكرونة والجبنة وتخلط حتى تمام التجانس

- وتقدم ساخنة.