طريقة عمل طاجن مكرونة باللحمة أطعم من المحلات

تقدم الشيف شيماء رفعت طريقة عمل طاجن مكرونة باللحمة المفرومة بمذاق لا يقاوم وبمكونات مضمونة من منزلك أفضل من الجاهز .



مقادير طريقة عمل طاجن مكرونة باللحمة المفرومة



عصير نصف كيلو طماطم حمراء

3معالق صلصة

بصله كبيره مفرومه

فلفل أخضر مقطع صغير ومعاه قرن فلفل حامى وده اختيارى

فصين ثوم كبار بما يعادل معلقه ثوم مفروم

ملح وفلفل اسود وكسبره ناشفه وبابريكا وال ٧ بهارات وثوم بودر بصل بودر

كيس مكرونة قلم 1/2ك

ربع كيلو لحمه مفرومة متعصجة



طريقة عمل طاجن مكرونة باللحمة المفرومة



يشوح بصلة تصفر انزلى باللحم تأخذ لون فلفل اسمر والـ ٧ بهارات وهدى النار تشرب الماء وتستوى اضبطي الملح .

تحضر الطماطم وتعصرفي الخلاط وتصفى

يشوح التوم إلى أن يصير لونه ذهبي يسكب عصير الطماطم

يغلي وتوضع الصلصة ويضاف ملح وفلفل اسود وبهاراتك بقي

نحضر 2 طاجن أو2 اطباق المونيوم فويل

تضاف اللحمة المفرومة المعصجة

وتضاف المكرونة غير مسلوقة

وتضاف الصلصة وتغطا بالفويل بشكل محكم

وتوضع فى الفرن حوالى من 1/3ساعه ل1/2 ساعة علي درجة حرارة 180



طريقة عمل ومكونات الدقة



معلقة صغيرة توم ومعلقتين خل وعصير ليمونة وملح وكمون وشطة وكزبرة ناشفة وتقلبيهم مع بعض ومياه دافئة وتستخدميها وقت اﻷكل .