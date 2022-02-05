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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل طاجن مكرونة باللحمة أطعم من المحلات

طريقة عمل طاجن مكرونة
طريقة عمل طاجن مكرونة باللحمة المفرومة

تقدم الشيف شيماء رفعت طريقة عمل طاجن مكرونة باللحمة المفرومة بمذاق لا يقاوم وبمكونات مضمونة من منزلك أفضل من الجاهز .

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مقادير طريقة عمل طاجن مكرونة باللحمة المفرومة


عصير نصف كيلو طماطم حمراء 
3معالق صلصة
بصله كبيره مفرومه
فلفل أخضر مقطع صغير ومعاه قرن فلفل حامى وده اختيارى
 فصين ثوم كبار بما يعادل معلقه ثوم مفروم
ملح وفلفل اسود وكسبره ناشفه وبابريكا وال ٧ بهارات وثوم بودر بصل بودر
كيس مكرونة قلم 1/2ك
ربع كيلو لحمه مفرومة متعصجة 


طريقة عمل طاجن مكرونة باللحمة المفرومة


يشوح بصلة تصفر انزلى باللحم تأخذ لون فلفل اسمر والـ ٧ بهارات وهدى النار تشرب الماء وتستوى اضبطي الملح .
 تحضر الطماطم وتعصرفي الخلاط وتصفى
يشوح التوم  إلى أن يصير لونه ذهبي يسكب عصير الطماطم 
يغلي وتوضع الصلصة ويضاف ملح وفلفل اسود وبهاراتك بقي

نحضر 2 طاجن أو2 اطباق المونيوم فويل 
تضاف اللحمة المفرومة المعصجة
 وتضاف المكرونة غير مسلوقة 
وتضاف الصلصة وتغطا بالفويل بشكل محكم
وتوضع فى الفرن حوالى من 1/3ساعه ل1/2 ساعة علي درجة حرارة 180 


طريقة عمل ومكونات الدقة


معلقة صغيرة توم ومعلقتين خل وعصير ليمونة وملح وكمون وشطة وكزبرة ناشفة وتقلبيهم مع بعض ومياه دافئة  وتستخدميها وقت اﻷكل .

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