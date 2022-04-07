بعد اكتشاف مخاطرها.. ماذا تفعل شوكولاتة كيندر في الأطفال ؟ "فيديوجراف"

أضرار شوكولاتة كيندر .. صرح المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك بأنه في ضوء استدعاء شركة فيريرو لبعض منتجات شوكولاتة كيندر بسبب ما تم تداوله على وسائل الإعلام العالمية بعد تسجيل عدد من الاصابات بمرض السالمونيلا فى أوروبا تصل إلى 63 حالة تسمم في بريطانيا، قامت الادارات المعنية بضبط ورقابة الاسواق بشن حملات كإجراء وقائي لجمع عينات من شيكولاتة كيندر المذكورة لفحصها والتأكد من خلوها من مرض السالمونيلا.

مخاطر شوكولاتة كيندر

وقال رئيس الجهاز إنه بالرغم من عدم وجود أي دلائل أو بلاغات على أن مصر استوردت أي تشغيلة إنتاج من التشغيلات المشكوك بتسببها في الإصابة بمرض السالمونيلا، إلا أن هذا الإجراء يهدف إلى التأكد من سلامة المنتجات على الصحة وخلوها من أي مكونات قد تضر بصحة وسلامة المواطنين.

وللمزيد حول أضرار شوكولاتة كيندر والقرار الذي اتخذه جهاز حماية المستهلك بشأنها شاهد الفيديوجراف التالي: