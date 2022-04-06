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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

طارق الشيخ: وصلت لحالة مادية صعبة وولادي وزوجتي مش مقدرين |فيديوجراف

المطرب طارق الشيخ
المطرب طارق الشيخ

دخل المطرب طارق الشيخ، في حالة بكاء على الهواء، مؤكدا قضيت يومين في الرعاية، وأكد الأطباء لي ضرورة البعد عن الضغوط العصبية، والبعد عن تناول الشاي والقهوة، والحمد لله بفضل ربنا ودعوات الناس تم شفائي".

تصريحات طارق الشيخ

وأضاف طارق الشيخ، خلال لقاء له لبرنامج “سابع سما”، عبر فضائية “النهار”، أنا في الفن ربنا سترني وشغال بشكل جيد، وانا مضايق أن أولادي وزوجتى مش مقدرين اللي بعمله، ولدي 3 أولاد وبنتين”.

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وللمزيد حول حلقة طارق الشيخ على النهار في رمضان2022 وماذا قال المطرب طارق الشيخ خلال الحلقة شاهد الفيديوجراف التالي: 

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