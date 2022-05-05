يخضع لعلاج طبيعي.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان توفيق عبدالحميد.. فيديوجراف

يخضع الفنان توفيق عبد الحميد إلى جلسات عمل علاج طبيعي خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل تحسين حالته الصحية.

اعتزال

وكان نشر الفنان توفيق عبد الحميد تعليقا جديدا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” يلمح فيه إلى إمكانية التراجع عن قرار الاعتزال .

وقال توفيق عبد الحميد: “كل عيد وأنتم بخير وفي صحة وستر وراحة بال.. تكتمل اليوم حلقات يوتيرن ، اجتهدت في حدود المتاح، وأرجو أن أكون قد أصبت، وأنا على قناعة بأن في الإمكان أفضل دائما”.

ولمتابعة المزيد حول حالة الفنان توفيق عبدالحميد الصحية .. تابع الفيديو جراف التالي:



