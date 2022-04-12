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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

يوتيرن آخر أعمالي| توفيق عبدالحميد يعلن اعتزال التمثيل نهائيا.. وريهام حجاج ترد

صدى البلد

على الرغم من ظهوره في أحد البرامج منذ فترة، وانخرط في البكاء لعدم اهتمام المخرجين والمنتجين بإسناد أي أدوار له، واضطراره إلى تحويل سيارته الخاصة إلى تاكسي، فاجأ الفنان توفيق عبد الحميد الوسط الفني والجمهور بالإعلان عن اعتزال التمثيل، عقب انتهاء مسلسل يوتيرن، إخراج سامح عبد العزيز، الذي يشارك به خلال شهر رمضان.

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توفيق عبد الحميد ينفى شائعات اعتزاله بسبب ريهام حجاج: بمثابة ابنتى

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أرجو احترام رغبتي.. توفيق عبد الحميد يعلن اعتزال التمثيل نهائيا

أيام معدودة وأعتزل التمثيل

كشف الفنان توفيق عبد الحميد عن قراره باعتزال التمثيل نهائيًا خلال الأيام المقبلة.

وكتب عبد الحميد، عبر حسابه على فيس بوك، أنه قرر أن يكون مسلسل «يوتيرن» الذي يتم عرضه خلال شهر رمضان الجاري، هو العمل الأخير قبل الاعتزال، مضيفا: "أيام معدودة وينتهى تصوير مسلسل يوتيرن على خير إن شاء الله، وأعلن بعدها اعتزال التمثيل نهائيا". 

وشدد على أن الاعتزال يأتي لأسباب صحية، وتابع: «قرارى سببه حالتى الصحية ولا علاقة لأى شخص به، وأرجو احترام رغبتى فى عدم الكلام».

لا علاقة لـ ريهام حجاج باعتزالي 

وأوضح عبد الحميد، أنه لا صحة لما تداول عن مشكلات بينه وبين بطلة المسلسل الفنانة ريهام حجاج، مشددا على أن علاقته بالجميع طيبة.

وكتب تعليقا على الأمر بقوله: "علاقتي بريهام حجاج طيبة جدا، وهي فعلا بمثابة ابنتي، والموضوع له علاقة بحالتي الصحية، لأنها تستحق مني الاهتمام".

وسبق للفنان توفيق عبد الحميد، أن أشاد قبل أيام بعدد من أبطال مسلسل "يو تيرن" الذي يشارك في بطولته وكتب: "أربعة لم يكن لى سابق معرفة بهم قبل يوتيرن، لكنهم يستحقون الإشادة والدعم، نانسى صلاح وهلا السعيد ومحمود حجازى وأيمن القيسوني، أنا شخصيا مستمتع بأدائهم".

وجاء رد ريهام حجاج عبر حسابها على فيس بوك ليقطع الشك باليقين، وكتبت: "ربنا يديك الصحة والعافية، وتنور الشاشة دايما يا توفي".

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ريهام حجاج توجه رسالة ترحيب ل توفيق عبد الحميد بعد رجوعه للفن

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بعد عودته للدراما.. ريهام حجاج توجه رسالة لـ توفيق عبدالحميد

ريهام حجاج ورسالة حب لـ«توفيق عبد الحميد»

حرصت الفنانة، ريهام حجاج، قبل بدء عرض المسلسل، علي توجيه الشكر والترحيب للفنان الكبير توفيق عبد الحميد بعد عودته للساحة الفنية من خلال المسلسل الرمضاني «يوتيرن» بعد غياب دام 12عام، وشاركت ريهام حجاج صورة للفنان القدير من خلال صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتبت ريهام حجاج معلقة: «بوست في حب الأستاذ، الأب، الصديق الصدوق والصاحب اللذيذ اللي ما تبطلش معاه ضحك، القدوة وينبوع الطاقة والمشاعر، السند بالكلام والفعل، النجم الكبييييييير أوي أوي، اللي ليا الشرف وحالفني الحظ إني مش بس اشتغلت معاه، كمان استمتعت بوجوده في حياتي».

وتابعت حجاج: «بحبك جدا يا أستاذ وعودة حميدة لكل محبينك وجمهورك، هاتنور رمضان والدنيا كلها».

أشعر بالرعب من العودة للفن

كان الفنان توفيق عبد الحميد، قد أكد أنه يشعر بالرعب نتيجة عودته بعد كل هذه السنوات من الغياب عن الفن، لافتا إلى أنه يلعب دور طبيب ناجح يمتلك مستشفى خاص في مسلسل يوتيرن.

وأوضح عبد الحميد، أن تصوير المسلسل قد يمتد لمنتصف شهر رمضان، موجها رسالة للجمهور، قائلا: «اتشرف أن أكون ضيف خفيف عليكم خلال شهر رمضان».

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توفيق عبد الحميد يروي كواليس مشاركته فى مسلسل يوتيرن

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بعد غياب 12 عاما.. بوستر خاص لـ توفيق عبد الحميد في "يوتيرن"

أتمنى أرجع للتمثيل

وسبق للفنان توفيق عبدالحميد، أن كشف عن رغبته في العودة إلى التمثيل، من خلال منشور كتبه، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلاً: «أتمنى أرجع للتمثيل والناس بس، مش عشان مزيد من الشهرة والفلوس، عايز عمل يخاطب عقول الناس ووجدانهم عشان حب الناس واحترامهم هو أعظم ما جنيته في رحلة الحياة»، مضيفا: «عايز أرجع للتمثيل بس عايز عمل زى أبو العلا البشرى لأستاذى محمود مرسى الله يرحمه».

وكان آخر عمل فنى للفنان الكبير توفيق عبدالحميد قبل ابتعاده فى سنة 2010 هو مسلسل «سى عمر وليلى أفندى»، وبعدها لم يقدم أعمالاً أخرى، حيث قرر النجم أن يحجب ضوءه، سواء بإرادته أو لظروف أخرى، ولكن لا تزال أعماله راسخة فى أذهان جمهور.

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