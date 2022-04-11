أرجو احترام رغبتي.. توفيق عبد الحميد يعلن اعتزال التمثيل نهائيا

نشر الفنان توفيق عبد الحميد تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه اعتزاله التمثيل نهائيا.

وقال توفيق عبد الحميد : “أيام معدودة وينتهى تصوير مسلسل يو تيرن على خير إن شاء الله وأعلن بعدها اعتزال التمثيل نهائيا.. قرارى سببه حالتى الصحية ولا علاقة لأى شخص به وأرجو احترام رغبتى فى عدم الكلام”.

قال الفنان توفيق عبد الحميد ؛ إن مسلسل يوتيرن هو مسلسل اجتماعي ويناقش حال الأسرة المصرية في أكثر من جانب وهو يجسد دور طبيب ويملك مستشفى خاصة ؛ ومتزوج من الفنانة صفاء الطوخي، ولديه بنت تقوم بدورها ريهام حجاج وولد محمود حجازي .

أضاف توفيق عبد الحميد في مداخلة هاتفية على قناة الحياة في برنامج "الحياة اليوم"؛ أنه يقوم بتجسيد شخصية الطبيب في المسلسل هو إنسان لديه قيم ولا يأخذ الطب تجارة .

وقال: إن المسلسل يسمى يوتيرن ؛ وهو يعود بعد أكثر من 12سنة التمثيل وهذه مفارقة ؛ مضيفا أن الدور جذبه مع مجموعة العمل والإنتاج لجمال العدل وأيمن سلامة ومكالمة من ريهام حجاج وسامح عبد العال الإخراج.

تابع “عبدالحميد” أن لديه شعور كبير بالخوف والقلق أشبه مايكون بالثانوية العامة ؛ لأن الناس تريد وجوده وتحتفي به وهو يتمنى أن يكون عند حسن ظنهم؛ مضيفا أن يوم دخوله اللوكيشن بعد 12 سنة غياب كان يوم تاريخي بالنسبة له .