توفيق عبد الحميد يروي كواليس مشاركته فى مسلسل يوتيرن

كشف الفنان توفيق عبد الحميد، كواليس مشاركته فى مسلسل يوتيرن، وقال إنه يقدم دور طبيب ناجح فى المسلسل، و ويمتلك مستشفى خاص، والعامل الإنساني له أقوى من الربح.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دي إم سي" تقديم الإعلامي رامي رضوان، المذاع على قناة دي إم سي، أنه فى المسلسل متزوج ولديه ولد وبنت، وسيكون هناك صراعات و أحداث كثيرة.

وأكد أن يوتيرن، تعنى : لما تكون ماشى فى طريق، وتكتشف أنه الطريق غير الصحيح تعود من جديد لـ طريق جديد".

وأوضح توفيق عبد الحميد، أن تصوير المسلسل قد يمتد لمنتصف شهر رمضان، موجها رسالة للجمهور قائلا:"اتشرف أن أكون ضيف خفيف عليكم خلال شهر رمضان".