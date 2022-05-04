أمريكا وسويسرا تؤكدان التزامهما تجاه شعب أوكرانيا في مواجهة روسيا

أكدت الولايات المتحدة وسويسرا التزامهما المشترك تجاه شعب أوكرانيا في مواجهة تدخل روسيا العسكري.

وذكرت الخارجية الأمريكية - في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء - أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والرئيس السويسري إجنازيو كاسيس، حيث ناقشا الجهود الاقتصادية لمعالجة الوضع الإنساني في أفغانستان.

جدير بالذكر أن سويسرا كانت قد أعلنت قبل أسبوعين انضمامها إلى المجتمع الدولي في تنفيذ عقوبات صارمة ضد روسيا، بسبب تدخلها العسكري في أوكرانيا.