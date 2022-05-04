الأراجوز والتنورة والنيل للآلات الشعبية عروض عقب عيد الفطر

يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية، عقب عيد الفطر المبارك ، مجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية، وذلك بمختلف مراكز الإبداع الفني التابعة له.



حيث تبدأ الفعاليات الجمعة 6 مايو بمركز ابداع بيت السحيمي " بشارع المعز" ، وعرض جديد للأراجوز وخيال الظل .



كما يستضيف مركز ابداع قبة الغوري " بشارع الأزهر" فرقة التنورة التراثية، التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة ، وذلك يوم السبت 7 مايو ، و تقدم الفرقة عروض التنورة بمصاحبة الآلات الموسيقية الشعبية والانشاد.



ويستضيف مركز ابداع بيت السحيمي " بشارع المعز "، فرقة النيل للالات الشعبية ، التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك يوم الأحد 8 مايو، وتقدم الفرقة مجموعة متنوعة من التراث الشعبي، إلى جانب فقرة التنورة الاستعراضية وتبدأ جميع العروض السابعة مساءا.