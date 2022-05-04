عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الأراجوز والتنورة والنيل للآلات الشعبية عروض عقب عيد الفطر

صدى البلد

يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية، عقب عيد الفطر المبارك ، مجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية، وذلك بمختلف مراكز الإبداع الفني التابعة له.


حيث تبدأ الفعاليات الجمعة 6 مايو بمركز ابداع بيت السحيمي " بشارع المعز" ، وعرض جديد للأراجوز وخيال الظل . 

txt

تصنيف صعوبات التعلم ومواجهة الهجرة غير الشرعية بقصري ثقافة الأقصر وأرمنت

txt

ثقافة أسوان تقدم العرض المسرحى "المرقمون"


كما يستضيف مركز ابداع قبة الغوري " بشارع الأزهر" فرقة التنورة التراثية، التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة ، وذلك يوم السبت 7 مايو ، و تقدم الفرقة عروض التنورة  بمصاحبة الآلات الموسيقية الشعبية والانشاد.


ويستضيف مركز ابداع بيت السحيمي " بشارع المعز "، فرقة النيل للالات الشعبية ، التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك يوم الأحد 8 مايو، وتقدم الفرقة مجموعة متنوعة من التراث الشعبي، إلى جانب فقرة التنورة الاستعراضية  وتبدأ جميع العروض السابعة مساءا.

صندوق التنمية الثقافية عيد الفطر شارع المعز قصور الثقافة ثقافة الاقصر التنمية الثقافية بيت السحيمى قبة الغورى مركز ابداع بيت السحيمي مركز ابداع قبة الغوري النيل للآلات الشعبية فرقة النيل للآلات الشعبية قطاع صندوق التنمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيارة تفحمت بالكامل.. حادث سير مروع لـ رجب نبيل لاعب سموحة

سعر الدولار فى مصر اليوم الأربعاء 4-5-2022

واتسآب يثير حماسة مستخدميه بعد ظهور ميزة طال انتظارها

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4-5-2022

لو فيجارو: الوضع في أوكرانيا أضر بـ هيمنة الدولار الأمريكي على العالم

أمطار خفيفة.. الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة ليلا والجميع سيشعر بالبرودة

كاف يوقف حكم الفيديو مهدي عبيد بسبب ضربة جزاء الأهلي أمام الرجاء

إثيوبيا تزعم تعرض سد النهضة لهجمات إلكترونية .. تفاصيل

ترشيحاتنا

الذهب يتراجع مع رفع وشيك للفائدة الأمريكية وزيادة العائد على سندات الخزانة

بلومبرج : الاتحاد الأوروبي يقترح حظر نقل النفط والمنتجات الروسية عالميًا

أخبار التكنولوجيا| واتسآب يثير حماسة مستخدميه بعد ظهور ميزة طال انتظارها.. إيلون ماسك يكشف مفاجأة لمستخدمي "تويتر"

سطوع فائق| اقتران القمر مع النجم بولوكس .. بعد غدٍ

المجر ترفض اقتراح أوروبا حول حظر النفط الروسي

Gazprom : قفزة في إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دمى وعرائس مرعبة تغطي شاطئ الساحل بالمكسيك منذ سنوات

اكتشاف نقطة مراقبة وبقايا معبد و85مقبرة من العصر البطلمي بسوهاج.. صور

إقبال كثيف على زيارة حدائق القناطر الخيرية بالقليوبية والمركز الثقافي الإفريقي بأسوان

قلق أهلاوي من وفاق سطيف.. حكاية حكم تونسي أخرج المصري من الكونفدرالية

فيديو

خالد النبوي يكشف كواليس شخصية أبو الهنا.. فيديو جراف

دنيا عبد العزيز: من وقف معي في حزني دعوته لـ فرحي.. فيديو

دنيا عبد العزيز تكشف كواليس احتفالها بعقد قرانها .. فيديو

المطربة السعودية وعد تطرح أغنية البعد طال.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

د/علاء الشال

وصايا في يوم العيد وليلته

إلهام أبو الفتح

كل عام ومصر بخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ