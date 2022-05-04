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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

النيابة العامة توجه بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة انهيار شرفة منزل في السنطة بالغربية

رئيس مدينة السنطة
رئيس مدينة السنطة تعاين موقع حادث انهيار شرفة المنزل

أصدر المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته إلي رئيس نيابة مركز السنطة بأهمية  تشكيل لجنة هندسية من أساتذة كلية الهندسة جامعة طنطا لمعاينة انهيار بلكونة منزل بـ 6 فتيات حال مشاهدتهن حفل زفاف بذات المنطقة.

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كما وجهت النيابة العامة بالفحص السلامة الإنشائية للعقارات المحيطة بالعقار محل البلاغ وسرعة تحديد موقف تلك العقارات الهندسي وعدم تأثرها، والتأكد من عدم وجود أي خطورة بها على أرواح المواطنين.

 

كما شددت النيابة علي أهمية  سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وطلب ملف العقار من رئاسة المدينة لفحصه.

 

وبسؤال شهود العيان وإعداد تقريرا عن حالة الفتيات الستة المصابين وسرعة سؤالهم في محضر رسمي.

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في المقابل دفعت  مني صالح رئيس مدينة السنطة بفريق من المهندسين لفحص العقار وأسباب انهيار أجزاء منه والوقوف على حالة العقار وعرضه على لجنة المنشآت الآيلة السقوط وتم وضع حواجز حديدية حول العقار حيث تم تشكيل لجنة هندسية من قسم الإدارة الهندسية بالمجلس برئاسة نواب رئيس المدينة ورئيس الوحدة المحلية، وذلك لمعاينة المنزل وإصدار قرار بشأنه.

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وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث.

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الغربية حفل زفاف الوحده المحلية محافظة الغربية النيابة العامة كلية الهندسة تشكيل لجنة هندسية

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