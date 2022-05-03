مياه الغربية: تنفيذ أعمال شبكات الصرف الصحى أثناء إجازة عيد الفطر

صرح الدكتور مهندس حمـدى محمـد شـطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، بأنه جار تنفيذ أعمال احلال وتجديد وإنشاء ٢ معدية صرف صحى فى مدينة طنطا، حيث يتم تنفيذ عملية إحلال وتجديد عداية خط طرد صرف صحى بقطر ٤٥٠مم، بشارع الجيش ليربط بين شارع قطينى والفاتح، وانشاء عداية صرف صحى بقطر ٨٠٠ مم، من شارع النحاس لربط شارع الإمام محمد عبده بشارع سعد الدين.

وأكد شطا أن تنفيذ هذه الأعمال يأتى لربط شبكات الصرف الصحى، وتحسين الخدمة المقدمة للمواطن، وعدم انسداد الشبكات، فى اطار حرص الشركة على تنفيذ خطة الاحلال والتجديد والانتهاء منها فى التوقيتات المحددة، مضيفا أن الأعمال جارية خلال إجازة عيد الفطر.