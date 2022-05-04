البنتاجون: روسيا تنفذ 50 غارة جوية يوميا على أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ روسيا نحو 50 غارة جوية يوميا على أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية: "القوات الروسية تحاول قصف خطوط إمداد أوكرانيا بالأسلحة غرب البلاد، والقوات الروسية قصفت محطات قطار وسكك حديد ومراكز إنتاج للطاقة بأوكرانيا".

وأضافت: "القوات الروسية لم تنجح بقطع خطوط الإمداد الأوكرانية، والمساعدات الأميركية العسكرية لأوكرانيا لم تتعرض لضربات روسية، وروسيا أبقت 2000 من جنودها في محيط مدينة ماريوبول".

وتابع البنتاجون: "القوات الروسية لم تحرز أي تقدم في منطقة دونباس، والقوات الروسية تواجه بمقاومة أوكرانية عنيفة جنوب مدينة إزيوم، والحملة الروسية في دونباس "معطلة"".

وأشارت: "تقديراتنا تشير إلى أن بيلاروسيا لا ترغب بالدخول في الحرب، وتقديراتنا تشير إلى أن روسيا ستحاول السيطرة على كامل خاركيف لأهميتها".