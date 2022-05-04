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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ليلى عز العرب: أنا حفيدة الشيخ أبو العلا محمد

الفنانة ليلى عز العرب
الفنانة ليلى عز العرب

قالت الفنانة ليلى عز العرب، إنها تحب التمثيل من الصغر، مؤكدة أنها بعد أن عملت أكثر من شئ، قررت أن تدخل مجال التمثيل التى تحبه من الصغر. 

وأضافت خلال حوارها ببرنامج " التاسعة " المذاع على القناة الأولى، تقديم الإعلامي يوسف الحسيني، أن الفنان الراحل نور الشريف، كان يقول الفنان بيعيش ألف حياة فى حياة واحدة.

 

ولفتت إلى أنها حفيدة الشيخ أبو العلا محمد، مؤكدة " والد والدتي، فهو جدي، وأنها تربت على يد بنت من بنات الشيخ أبو العلا.

وكشفت أن جدها حرص على تعليم بناته بالكامل، وزرع فيهم أشياء قاموا بنقلها لـ أولادهم، وجميعهم كان يهتم بالأدب و السياسة، و الثقافة، وكل شئ.

وأوضحت أنها لم تري جدها، الشيخ أبو العلا، لانه توفى قبل أن تولد.

ليلى عز العرب التمثيل الشيخ أبو العلا محمد

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