نغم صالح تبهر الجميع بالغناء لـ الفشني

أبهرت الفنانة نغم صالح، حماس الجميع عندما قامت بغناء، سافر حبيبي لـ وائل الفشنى، كما قامت بغناء " بقينا خايفين".

وأضافت الفنانة نغم صالح، خلال حوارها ببرنامج " التاسعة " المذاع على القناة الأولى، تقديم الإعلامي يوسف الحسيني، أنها تحب الغناء، و التمثيل.

وقالت الفنانة نغم صالح، إنها تمثل مسرح فى فترة الدراسة، وذلك قبل الغناء، وأنها قامت بالتوقيع مع المنتج نصر محروس.

وأكدت أنها ممثلة، و مغنية، فى نفس الوقت، ولكن فى حالة التركيز فى الغناء، تقوم بعمل أشياء مميزة، مؤكدة :" لم أتخذ قرار بأن أكون مغنية فقط أو ممثلة فقط".

ولفتت إلى أنها شاركت فى أكثر من عمل منهم أبو العروسة، وأشياء كثيرة نالت إعجاب الجميع، وأنه تم اختيارها للعمل فى مسلسل المشوار، ناتج عن أعمالها السابقة.

وكشفت أن الفنان محمد رمضان من الشخصيات الجميلة، والمتواضعة، وأكدت أنها ظهرت فى مشهد واحد مع رمضان.