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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مخرج الكبير: بعد يومين تصوير لاقيت رحمة أحمد عاملة شغل جامد ..فيديو

مربوحة
مربوحة

رد أحمد الجندي مخرج مسلسل "الكبير أوى" على سؤال :" متى تم اكتشاف أن رحمة أحمد " مربوحة" مفاجأة وأنها بديل جيد لهدية؟ قائلاً: من  بداية التصوير اكتشفت ذلك".

وأضاف خلال  برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي : في الأول مكناش عارفين مالها هي مخضوضة ولا هي شكلها كده لحد ما بدأنا التصوير بالفعل  لاننا بنحب الناس تبقى في " مود " كويس" عشان الناس تعرف تشتغل خاصة أننا هنقدم حاجة " كوميدي".

أكمل : " بعد أول يومين تصوير لقيناها عاملة شغل جامد وخاصة أنها فاهمة طريقة الشغل".

وحول إدخال وجوه جديدة في الجزء السادس قال المخرج : “ كنا عاوزين ندعم فكرة  ”الكبير " بإدخال سلالة جديدة من جهة شكل  جديد وكذا ارتباطه بالسوشيال ميديا والتكنولجيا ودي حلقات كاملة".

وكشف أن الـ "Squid Game"  لم تكن موجودة في الورق بالأساس وكانت الفكرة الرئيسية أن العائلة كانت ستتوجه  إلى " كامب “ لاحداث نفس التأثير   من خلال حب الكبير وأبنائه لفكرة ”المروحة " وكيف تضحي بنفسها لتهوية الناس ففكرنا باستبدال ذلك الكامب  باللعبة   ومن ثم إدخال "Squid Game" ولاقت ردود افعال جيدة".

أحمد الجندي الكبير أوى رحمة أحمد مربوحة

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