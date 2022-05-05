نرمين الفقي: سعيدة بالمشاركة في مسلسل الكبير أوي

قالت الفنانة نرمين الفقي، إن مشاركتها في مسلسل الكبير أوي سببت سعادة كبيرة لها مؤكدة أن فور تلقيها عرض المشاركة في العمل ضحكت تلقائياً.

وأضافت نرمين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ كلمة أخيرة ”المذاع على قناة أون تقديم الإعلامية لميس الحديدي: اعتبرت ظهوري فيها نوع من الأعمال الكوميدية ولأول مرة في حياتي أقبل أكون ضيفة شرف لكن لا يمكن أرفض طلب لشركة " سينريجي " التي دعمتني العام الماضي".



ولفتت إلى أن: "عملت مشهدين أصبحوا تريند وحسيت أني عاملة مسلسل كامل لي لأن العمل كان مكتوب كويس جداً خاصة أن كتابة وإخراج وتمثيل عمل كوميدي أمر بالغ الصعوبة في حد ذاته ".

وكشفت نرمين الفقي أنه بالرغم من أن عدد مشاهدها في العمل لم تتجاوز مشهدين أو ثلاثة إلا أن الأمر استغرق نحو 27 ساعة في بعض المشاهد بما يؤكد أن الأمر لم يكن سهلاً لكن كان ممتعاً جداً".



ورداً على سؤال الحديدي هل أحببتي الأعمال الكوميدية ؟ لترد قائلة : عجبني أوي الكوميدي خاصة أني متابعة لمسلسل الكبير لانه مسلسل محترم وغير تقليدي وبيحط إفيهات غير تقليدية " معربة عن سعادتها بردود الأفعال التي تلقتها قائلة : عجبتني ردود الأفعال وكنت سعيدة بها جداً ومستعدة للمشاركة فى الموسم الجديد من العمل ".